Uruguay – Cile: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Uruguay – Cile del 21 giugno 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la terza giornata del Gruppo A di Copa America

CUIABA – Lunedì 21 giugno alle ore 23 si giocherà Uruguay – Cile, incontro valido per la terza giornata del Gruppo A della Copa America 2021. Da una parte c’è la Nazionale di Tabarez che viene dalla sconfitta contro l’Argentina ed in classifica occupa l’ultima posizione, insieme alla Bolivia, con 0 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Lasarte che viene dal successo contro la Bolivia ed in classifica occupa la prima posizione, insieme all’Argentina, con 4 punti. Negli ultimi 14 precedenti tra le due squadre bilancio favorevole all’Uruguay che ha raccolto 6 vittorie contro i 4 successi del Cile, 4 i pareggi.

La presentazione del match

QUI URUGUAY – Tabarez dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Muslera in porta, pacchetto difensivo composto da Giovanni Gonzalez e Vina sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Gimenez e Godin. A centrocampo Bentancur e Torreira in cabina di regia con Valverde e Nandez sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Suarez e Cavani.

QUI CILE – Lasarte dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Bravo tra i pali, reparto difensivo composto da Isla e Mena sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Medel e Maripan. A centrocampo Pulgar in cabina di regia con Vidal e Aranguiz mezze ali mentre davanti spazio a Meneses, Edu Vargas e Brereton.

Le probabili formazioni di Uruguay – Cile

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Giovanni Gonzalez, Gimenez, Godin, Vina; Valverde, Bentancur, Torreira, Nandez; Suarez, Cavani. Allenatore: Tabarez

CILE (4-3-3): Bravo; Isla, Medel, Maripan, Mena; Vidal, Pulgar, Aranguiz; Meneses, Edu Vargas, Brereton. Allenatore: Lasarte

STADIO: Arena Pantanal

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Uruguay – Cile, valido per la terza giornata del Gruppo A della Copa America 2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e sulla piattaforma Eleven Sports.