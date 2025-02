Varesina-Desenzano 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Varesina-Desenzano di Domenica 2 febbraio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D – Girone B

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 2 febbraio 2025, alle ore 14.30, al Varesina Stadium, la Varesina affronterà il Desenzano per il ventiseesimo turno del campionato di serie D, girone B. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. La Varesina, dopo la sconfitta di misura interna 2-3 con il ChievoVerona, si ritrova con quaranta punti in classifica, frutto di dieci vittorie, altrettanti pareggi e cinque sconfitte. 11 la differenza reti con trentanove gol realizzati e ventotto subiti.

Invece il Desenzano, dopo la vittoria di misura interna 1-0 con il Sangiuliano City, si ritrova al secondo posto in graduatoria con quarantanove punti all’attivo, alle spalle della capolista Ospitaletto, frutto di tredici vittorie, dieci pareggi e due sole sconfitte. 20 la differenza reti con trentotto gol fatti e diciotto subiti. L’incontro sarà diretto da Antonio Spera di Barletta, che sarà coadiuvato da Matteo Cappelletti di Lodi e Lorenzo Tosello di Castelfranco Veneto.

VARESINA:



DESENZANO:



Reti: al 14' pt Cardella F. (Desenzano) .

Le dichiarazioni

Marco Spilli (allenatore Varesina): “Che non ci sta girando bene ce ne siamo accorti dopo trenta secondi, perché quello è un rigore come non se ne vedono tanti, Cosentino stava correndo e dopo lo stop il pallone gli è finito sul braccio. Chiaramente quell’episodio ha messo la partita su un altro binario, con l’avversario che si difendeva e ripartiva, ed era quello che non volevamo che accadesse. Detto questo, noi in questo momento dobbiamo tenere botta e dobbiamo continuare a lavorare, facendo le cose che sappiamo fare. Dobbiamo evitare gli errori come quello che abbiamo commesso in occasione del secondo gol, visto che abbiamo concesso la ripartenza decisiva.

In una partita del genere dovevamo stare un attimino più calmi, perché abbiamo perso un po’ la testa e col doppio vantaggio si è complicato il tutto. Nonostante ciò le occasioni le abbiamo avute per pareggiare, poi alla fine abbiamo ricominciato a fare confusione, perché in diverse occasioni ci siamo rinviati la palla addosso. Secondo me la forza dei giocatori importanti è quella di trovare serenità nei momenti importanti, mercoledì c’è un’altra partita e dobbiamo ricaricare le batterie velocemente. Il fatto di giocare tra pochi giorni è un bene, perché chiaramente c’è voglia di rivalsa. Quindi confido su questo e sulla voglia del gruppo di reagire a questo momento di avversità”.

Marco Gaburro (allenatore Desenzano): “Si poteva vincere solo così. Lo sapevo e lo avevo detto ai ragazzi che sarebbe stata una partita brutta e difficile perché quando vieni da tre partite come le nostre, in questo momento hai solo da perdere. La bravura dei ragazzi è stata nell’approccio e nel modo in cui siamo stati in campo dal punto di vista difensivo, concedendo nulla agli avversari. L’importante per noi oggi era uscire da questo momento negativo e spero che mentalmente ci sia quello scatto dal punto di vista agonistico che ci è mancato diverse volte nel corso della stagione“.

La presentazione del match

QUI CASTIGLIONE OLONA – Marco Spilli dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 con Sorrentino a difesa della porta; Argint, Cosentino, Guidetti e Bertoli a completare il pacchetto difensivo; Guri, Giorgi e Mauri in mediana; Pirola dietro alle due punte Gianola e Mapelli.

QUI DESENZANO DEL GARDA – Marco Gaburro dovrebbe rispondere con il 4-3-3 con Virvilas tra i pali; Spaltro, Tomaš, Ntube e Biondini a completare il reparto arretrato; Bianchetti, Vitolo e Gasperi a metà campo; Camarlinghi, Cardella e Quaggio in avanti.

Le probabili formazioni

VARESINA (4-3-1-2): Sorrentino; Argint, Cosentino, Guidetti, Bertoli; Guri, Giorgi, Mauri; Pirola; Gianola, Mapelli. Allenatore: Marco Spilli.

DESENZANO (4-3-3): Virvilas; Spaltro, Tomaš, Ntube, Biondini; Bianchetti, Vitolo, Gasperi; Camarlinghi, Cardella, Quaggio. Allenatore: Marco Gaburro.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Varesina-Desenzano, valida per la giornata 26 del campionato Serie D – Girone B, sarà visibile in diretta tv o streaming sulla pagina YouTube della Varesina. Sarà possibile restare aggiornati seguendo la nostra diretta testuale.