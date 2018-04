Venezia – Palermo: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Venezia – Palermo: la presentazione del match, formazioni e cronaca in tempo reale della sfida valida per la trentottesima giornata di Serie B, fischio d’inizio alle ore 19

VENEZIA – Venerdì 27 aprile alle ore 19 andrà in scena Venezia – Palermo, match clou della trentottesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte ci sono i lagunari che, nell’ultimo turno, hanno vinto 3-1 in casa del Novara e in classifica sono al quinto posto con 57 punti insieme a Bari e Perugia. Dall’altra parte ci sono i siciliani che, dopo tre pareggi consecutivi, sono tornati al successo vincendo 3-0 contro l’Avellino tra le mura amiche. In classifica la squadra di Tedino occupa la seconda posizione con 63 punti, insieme al Parma, ma se il campionato finisse oggi il Palermo sarebbe costretto a fare i play-off. Ad arbitrare il primo anticipo della trentottesima giornata di Serie B sarà il signor Piccinini della sezione di Forlì coadiuvato da Citro e Opromolla; quarto uomo sarà Zufferli.

La cronaca minuto per minuto



QUI VENEZIA – Inzaghi dovrebbe cambiare pochissimo rispetto alla sfida vinta in casa del Novara quindi 3-5-2 con Audero tra i pali, pacchetto difensivo composto da Modolo, Domizzi e Bruscagin. A centrocampo Bentivoglio in cabina di regia con Falzerano e Cernuto mezze ali mentre sulle corsie esterne Fabiano e Del Grosso. In attacco tandem offensivo composto da Gejio e Marsura.

QUI PALERMO – Assenza pesante per Tedino che dovrà fare a meno di Igor Coronado, squalificato. La sua squadra dovrebbe scendere in campo col classico 3-5-1-1 con Pomini in porta, terzetto difensivo composto da Accardi, Struna e Rajkovic. A centrocampo Chochev in regia con Murawski e Jajalo mezze ali mentre sulle corsie esterne Rispoli e Aleesami. In attacco Trajkosvki a supporto di La Gumina.

Le probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Audero; Modolo, Domizzi, Bruscagin, Del Grosso, Falzerano, Bentivoglio, Cernuto, Fabiano, Marsura, Gejio. Allenatore: Inzaghi

PALERMO (3-5-1-1): Pomini; Accardi, Struna, Rajkovic, Rispoli, Jajalo, Chochev, Murawski, Aleesami, Trajkovski, La Gumina. Allenatore: Tedino