Venezuela – Brasile: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Venezuela – Brasile dell’8 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’11a giornata di qualificazioni mondiali

CARACAS – Venerdì 8 ottobre 2021, alle ore 01:30 si giocherà la partita Venezuela – Brasile, incontro valido per l’11a giornata delle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Da una parte c’è la Nazionale allenata dall’allenatore ad interim Leonardo Gonzàlez, reduce di una serie negativa di ben 4 sconfitte: l’ultimo pareggio registrato risale infatti allo scorso 20 giugno, durante la fase a gironi della Copa America, contro l’Ecuador. La Vinotinto attualmente in classifica occupa l’ultima posizione, con soli 4 punti. Dall’altra parte del campo troviamo la favorita Seleção allenata da Adenor Leonardo Bacchi che, al contrario, nel corso dell’ultimo turno ha vinto di misura per 2-0 contro il Perù, in casa. Capolista del girone è proprio il Brasile, con 24 punti.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI VENEZUELA – L’allenatore della Vinotinto Gonzàlez potrebbe adottare un modulo 4-2-3-1, con Hernandez, Ferraresi, Chancellor e Gonzalez a comporre il blocco difensivo. Tandem di centrocampo con Martinez e Moreno, alle spalle dei trequartisti Savarino, Soteldo, Murillo. Unica punta Ramirez.

QUI BRASILE – Il ct Tite potrebbe invece adottare un 4-3-3 standard, con Danilo, Éder Militão, Miranda e lo juventino Alex Sandro in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare schierati dal 1′ Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá, alle spalle del tridente d’attacco composto da Éverton Ribeiro, Gabigol e Neymar.

Le probabili formazioni di Venezuela – Brasile

VENEZUELA (4-2-3-1): Farinez; Hernandez, Ferraresi, Chancellor, Gonzalez; Martinez, Moreno; Savarino, Soteldo, Murillo; Ramirez. Allenatore: Leonardo Gonzàlez

BRASILE (4-3-3): Weverton; Danilo, Éder Militão, Miranda, Alex Sandro; Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá; Éverton Ribeiro, Gabigol, Neymar. Allenatore: Tite

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Venezuela – Brasile, valido per l’11a giornata delle qualificazioni mondiali, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Como TV che ha acquisito i diritti delle gare di qualificazione sudamericane. Basterà accedere al sito ufficiale tramite pc, smartphone o tablet per vedere la partita.