Entella-Carrarese 0-1: diretta live e risultato finale

Diretta Virtus Entella-Carrarese di Sabato 8 agosto 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Precampionato

CHIAVARI – Sabato 8 agosto 2026, lo Stadio Comunale Enrico Sannazzari ospiterà la partita Virtus Entella-Carrarese, sfida valida per il precampionato. Il fischio di inizio è previsto per le ore 18.00.

La Virtus Entella arriva alla sfida dopo due amichevoli disputate nel precampionato. I liguri hanno iniziato con la sconfitta di misura contro l’Empoli, prima di riscattarsi con il successo per 2-1 sul Novara, firmato dalla doppietta di Forte. La squadra cercherà quindi di dare continuità al risultato positivo e di affinare condizione e meccanismi di gioco in vista dell’inizio della stagione.

La Carrarese, invece, ha disputato finora una sola amichevole, perdendo 2-0 contro il Napoli. Il test contro la Virtus Entella rappresenterà dunque un’ulteriore occasione per mettere minuti nelle gambe e valutare i progressi della squadra in vista degli impegni ufficiali.

La sfida tra Virtus Entella e Carrarese rappresenta un banco di prova importante per entrambe le formazioni. I liguri cercheranno di confermare i progressi mostrati nell’ultimo test, mentre la Carrarese punterà a crescere sul piano della condizione e a trovare risposte positive dopo la sconfitta contro il Napoli.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI VIRTUS ENTELLA-CARRARESE]

ENTELLA (ITA):. A disposizione:



CARRARESE (ITA):. A disposizione:



Reti: al 3' st Ruggeri F. (Carrarese (ITA)) .

al 3' st Ruggeri F. (Carrarese (ITA)) .

La presentazione del match

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA – Il tecnico Chiappella dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Colombi a difesa della porta; Previtali, Alborghetti e Motolese a completare il pacchetto difensivo; Mezzoni, Valori, Piredda e Turicchia in mediana; mentre sulla trequarti Guiu e Casarotto a supporto dell’unica punta Corona, incaricata di finalizzare la manovra. Tale assetto tattico mira a esaltare le qualità dei due trequartisti tra le linee e a mettere la punta nelle migliori condizioni per concretizzare le occasioni, grazie a una maggiore presenza nella zona centrale del campo.

COME ARRIVA LA CARRARESE – Il tecnico Cioffi dovrebbe confermare il 3-5-2, con Bleve a difesa della porta; Ruggeri, Oliana e Cianti formeranno il reparto arretrato. In mezzo al campo dovrebbero agire Zanon, Khafi, Rubino, Parlanti e Belloni, mente Cissé e Abiuso agiranno come riferimenti offensivi della squadra. La formazione toscana punta ad avere un centrocampo numeroso, esterni di grande corsa e un trequartista che agisce a supporto dell’unica punta, favorendo sia il possesso palla sia le ripartenze.

Le probabili formazioni

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Previtali, Alborghetti, Motolese; Mezzoni, Valori, Piredda, Turicchia; Guiu, Casarotto; Corona. Allenatore: Andrea Chiappella.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Oliana, Cianti; Zanon, Khafi, Rubino, Parlanti, Belloni; Cissé, Abiuso. Allenatore: Gabriele Cioffi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Virtus Entella e Carrarese in televisione o in streaming, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.