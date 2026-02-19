Volley, 21-22 febbraio: A1 Tigotà e SuperLega live su VBTV

Serie A1 Tigotà e SuperLega Credem Banca in campo nel weekend: tutte le partite del 21 e 22 febbraio in diretta su VBTV con contenuti esclusivi
Serie A1 Tigotà: ultima giornata di regular season
Sabato 21 febbraio, alle 20.30, si disputa in contemporanea la 13ª e ultima giornata di ritorno della regular season, che precede l’avvio dei Playoff fissato per il 1° marzo 2026.
Le sfide in programma:
- Omag-MT San Giovanni in Marignano – Eurotek Laica Uyba
- Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Wash4Green Monviso Volley (in esclusiva su VBTV)
- Bartoccini-MC Restauri Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 (in esclusiva su VBTV)
- Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara
- Numia Vero Volley Milano – Savino Del Bene Scandicci (in esclusiva su VBTV)
- Honda Cuneo Granda Volley – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia
- Bergamo – CBF Balducci HR Macerata
Conegliano guida la classifica con 69 punti, seguita da Scandicci a quota 62. Riflettori puntati sulla corsa all’ultimo posto disponibile per i Playoff: Il Bisonte Firenze (28 punti) ed Eurotek Laica Uyba (27) si giocano l’accesso alla post-season.
SuperLega Credem Banca: volata playoff
La SuperLega apre il weekend sabato 21 febbraio alle 20.30 con Rana Verona – Sir Susa Scai Perugia. Domenica 22 febbraio il turno si completa con:
- Cisterna Volley – Cucine Lube Civitanova (ore 17.00)
- Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino (ore 18.00)
- Yuasa Battery Grottazzolina – Valsa Group Modena (in esclusiva su VBTV, ore 18.00)
- MA Acqua S. Bernardo Cuneo – Sonepar Padova (in esclusiva su VBTV, ore 18.00)
- Vero Volley Monza – Allianz Milano (ore 19.00)
A due giornate dal termine della regular season, la corsa alle otto posizioni playoff resta apertissima, con un equilibrio che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo pallone.
PROGRAMMA COMPLETO
SuperLega Credem Banca
Sabato 21 febbraio
Rana Verona – Sir Susa Scai Perugia
In diretta dal Pala Agsm AIM di Verona ore 20:30
Telecronaca: Alberto Braioni
Domenica 22 febbraio
Cisterna Volley – Cucine Lube Civitanova
In diretta dalla Palasport di Cisterna di Latina ore 17:00
Telecronaca: Roberto Italiano
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino
In diretta dal PalaBancaSport di Piacenza ore 18:00
Telecronaca: Andrea Di Giacomo e Beppe De Biasi
Yuasa Battery Grottazzolina – Valsa Group Modena
In diretta dal PalaSavelli dnPorto San Giorgio ore 18:00
Telecronaca: Riccardo Minucci
In esclusiva su VBTV
MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Sonepar Padova
In diretta dal Palasport di Cuneo ore 18:00
Telecronaca: Fabio Gerbino e Marco Dutto
In esclusiva su VBTV
Vero Volley Monza – Allianz Milano
In diretta dall’OpiquadArena di Monza ore 19:00
Telecronaca: Rudy Palermo e Luca Tagliabue
Serie A1 Tigotà
Sabato 21 febbraio
Omag-Mt San Giovanni In Marignano – Eurotek Laica Uyba
In diretta da ’Palasport Di Cervia di Cervia ore 20:30
Telecronaca: Mauro Mancini, Laura Melandri
Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Wash4Green Monviso Volley
In diretta dal Palaverde di Villorba ore 20:30
Telecronaca: Mirco Cavallin
In esclusiva su VBTV
Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri ’76
In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 20:30
Telecronaca: Nicolò Brillo, Raffaello Agea
In esclusiva su VBTV
Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara
In diretta dal Pala BigMat di Firenze ore 20:30
Telecronaca: Stefano Del Corona
Numia Vero Volley Milano – Savino Del Bene Scandicci
In diretta dal Allianz Cloud di Milano ore 20:30
Telecronaca: Rodolfo Palermo, Andrea Tentorio
In esclusiva su VBTV
Honda Cuneo Granda Volley – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia
In diretta dal Palazzo Dello Sport di Cuneo ore 20:30
Telecronaca: Enrico Coggiola, Martino Picasso
Bergamo – Cbf Balducci Hr Macerata
In diretta dal Pala Facchetti – Treviglio ore 20:30
Telecronaca: Salvo Aiello