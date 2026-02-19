  1. Home
Volley, 21-22 febbraio: A1 Tigotà e SuperLega live su VBTV

Posted on 19 Febbraio 2026 at 19 Febbraio 2026 by Redazione Calciomagazine
Serie A1 Tigotà e SuperLega Credem Banca in campo nel weekend: tutte le partite del 21 e 22 febbraio in diretta su VBTV con contenuti esclusivi

MILANO – La grande pallavolo italiana torna protagonista nel weekend con un doppio appuntamento imperdibile: Serie A1 Tigotà e SuperLega Credem Banca scendono in campo per un nuovo turno di campionato, promettendo sfide decisive in vista della fase calda della stagione.Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World, disponibile su un numero sempre più ampio di smart TV – da Apple TV ad Android TV, passando per Samsung, LG, Chromecast e Amazon Fire TV. Gli abbonati potranno inoltre accedere a highlights, interviste e contenuti esclusivi dedicati ai protagonisti del volley italiano.

Serie A1 Tigotà: ultima giornata di regular season

Sabato 21 febbraio, alle 20.30, si disputa in contemporanea la 13ª e ultima giornata di ritorno della regular season, che precede l’avvio dei Playoff fissato per il 1° marzo 2026.

Le sfide in programma:

  • Omag-MT San Giovanni in Marignano – Eurotek Laica Uyba
  • Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Wash4Green Monviso Volley (in esclusiva su VBTV)
  • Bartoccini-MC Restauri Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 (in esclusiva su VBTV)
  • Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara
  • Numia Vero Volley Milano – Savino Del Bene Scandicci (in esclusiva su VBTV)
  • Honda Cuneo Granda Volley – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia
  • Bergamo – CBF Balducci HR Macerata

Conegliano guida la classifica con 69 punti, seguita da Scandicci a quota 62. Riflettori puntati sulla corsa all’ultimo posto disponibile per i Playoff: Il Bisonte Firenze (28 punti) ed Eurotek Laica Uyba (27) si giocano l’accesso alla post-season.

SuperLega Credem Banca: volata playoff

La SuperLega apre il weekend sabato 21 febbraio alle 20.30 con Rana Verona – Sir Susa Scai Perugia. Domenica 22 febbraio il turno si completa con:

  • Cisterna Volley – Cucine Lube Civitanova (ore 17.00)
  • Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino (ore 18.00)
  • Yuasa Battery Grottazzolina – Valsa Group Modena (in esclusiva su VBTV, ore 18.00)
  • MA Acqua S. Bernardo Cuneo – Sonepar Padova (in esclusiva su VBTV, ore 18.00)
  • Vero Volley Monza – Allianz Milano (ore 19.00)

A due giornate dal termine della regular season, la corsa alle otto posizioni playoff resta apertissima, con un equilibrio che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo pallone.

PROGRAMMA COMPLETO

SuperLega Credem Banca

Sabato 21 febbraio

Rana Verona – Sir Susa Scai Perugia

In diretta dal Pala Agsm AIM di Verona ore 20:30

Telecronaca: Alberto Braioni

Domenica 22 febbraio

Cisterna Volley – Cucine Lube Civitanova
In diretta dalla Palasport di Cisterna di Latina ore 17:00
Telecronaca: Roberto Italiano

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino
In diretta dal PalaBancaSport di Piacenza ore 18:00
Telecronaca: Andrea Di Giacomo e Beppe De Biasi

Yuasa Battery Grottazzolina – Valsa Group Modena
In diretta dal PalaSavelli dnPorto San Giorgio ore 18:00
Telecronaca: Riccardo Minucci

In esclusiva su VBTV

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Sonepar Padova
In diretta dal Palasport di Cuneo ore 18:00
Telecronaca: Fabio Gerbino e Marco Dutto
In esclusiva su VBTV

Vero Volley Monza – Allianz Milano
In diretta dall’OpiquadArena di Monza ore 19:00
Telecronaca: Rudy Palermo e Luca Tagliabue

Serie A1 Tigotà

Sabato 21 febbraio

Omag-Mt San Giovanni In Marignano – Eurotek Laica Uyba

In diretta da ’Palasport Di Cervia di Cervia ore 20:30
Telecronaca: Mauro Mancini, Laura Melandri

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Wash4Green Monviso Volley

In diretta dal Palaverde di Villorba ore 20:30
Telecronaca: Mirco Cavallin

In esclusiva su VBTV

Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 20:30
Telecronaca: Nicolò Brillo, Raffaello Agea

In esclusiva su VBTV

Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara

In diretta dal Pala BigMat di Firenze ore 20:30
Telecronaca: Stefano Del Corona

Numia Vero Volley Milano – Savino Del Bene Scandicci

In diretta dal Allianz Cloud di Milano ore 20:30
Telecronaca: Rodolfo Palermo, Andrea Tentorio

In esclusiva su VBTV

Honda Cuneo Granda Volley – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

In diretta dal Palazzo Dello Sport di Cuneo ore 20:30
Telecronaca: Enrico Coggiola, Martino Picasso

Bergamo – Cbf Balducci Hr Macerata

In diretta dal Pala Facchetti – Treviglio ore 20:30
Telecronaca: Salvo Aiello