Volley S3, il Tour della Schiacciata riparte da Milano

In piazza Duca d’Aosta una giornata dedicata al Volley S3 tra sport, inclusione, Sitting Volley e attività per studenti e giovani atleti

MILANO – Il Volley S3 torna protagonista con una nuova tappa del Tour della Schiacciata 2026, l’iniziativa della Federazione Italiana Pallavolo dedicata alla promozione dello sport tra i più giovani. L’appuntamento è fissato per domani in piazza Duca d’Aosta, nel cuore di Milano, dove bambini e ragazzi potranno vivere una giornata all’insegna del gioco, della socialità e dell’inclusione.

Dalle 9 alle 17.30 il capoluogo lombardo si trasformerà in un grande villaggio della pallavolo a cielo aperto. L’obiettivo del progetto è avvicinare i giovani alla pratica sportiva attraverso formule innovative e attività pensate per rendere il gioco accessibile e coinvolgente per tutti.

L’evento è organizzato con il supporto di Fipav Milano e Fipav Lombardia e coinvolgerà al mattino gli studenti delle scuole e nel pomeriggio gli atleti delle società pallavolistiche del territorio. I partecipanti potranno cimentarsi nelle attività del Volley S3, caratterizzate da reti abbassate e percorsi studiati per favorire l’apprendimento attraverso il divertimento.

A guidare la giornata saranno Andrea Lucchetta, tra gli ideatori del progetto e master smart coach, e Valerio Vermiglio, campione d’Europa con la Nazionale italiana e testimonial dell’iniziativa, affiancati dagli Smart Coach del territorio.

Particolare attenzione sarà dedicata all’inclusione grazie al Sitting Volley S3, versione adattata della disciplina che consente a tutti di partecipare e condividere la stessa esperienza sportiva. Accanto alle attività tradizionali, spazio anche a Spikeball e Sitting Spikeball, discipline che arricchiscono il programma con proposte dinamiche e partecipative.

Dopo la tappa milanese, il Tour della Schiacciata proseguirà il 6 ottobre a Bari, in Piazza del Ferrarese, per poi spostarsi il 13 ottobre a Torino, nella suggestiva cornice di Parco Dora. Il circuito si concluderà il 23 ottobre a Roma, ultima tappa di un viaggio che attraversa l’Italia promuovendo i valori dello sport.

Numerosi i partner che sostengono l’edizione 2026 dell’iniziativa, tra cui ESA con il Progetto IRIDE, MASAF-ISMEA, il Ministro per lo Sport e i Giovani, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Campagna Amica-Coldiretti, Susan G. Komen Italia, Decathlon, Rai Kids e Fondazione Sit.

Un progetto che continua a crescere e a coinvolgere migliaia di giovani, confermando il Volley S3 come uno dei principali strumenti di promozione sportiva e inclusione sociale nel panorama nazionale della pallavolo.