Volley, SuperLega e Serie A1: dirette 15-16 febbraio 2025

MILANO – Un fine settimana di grande spettacolo attende gli appassionati di pallavolo con le sfide del Campionato di Serie A1 Tigotà e della SuperLega Credem Banca, pronte a regalare emozioni in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale Over-The-Top (OTT) di Volleyball World (vb.tv).

Partite della SuperLega Credem Banca

La 9ª giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca prende il via sabato 15 febbraio con due match imperdibili alle 20:30: Mint Vero Volley Monza affronta Itas Trentino, mentre Cisterna Volley sfida Yuasa Battery Grottazzolina, in esclusiva su VBTV.

Domenica 16 febbraio saranno tutte le altre squadre a darsi battaglia per la qualificazione ai play off o per la salvezza, cominciando alle 16:00 con Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Rana Verona e Sonepar Padova vs Valsa Group Modena (in esclusiva su VBTV). Alle 18:00 l’attuale capolista Sir Susa Vim Perugia scende in campo contro Allianz Milano, mentre alle 20:30 Cucine Lube Civitanova affronta Gioiella Prisma Taranto, squadra ancora in lotta per la salvezza.

Il programma completo e i risultati di tutte le partite sono disponibili sul sito Volleyballworld.com.

Le partite della Serie A1 Tigotà

Il fine settimana vedrà scendere in campo anche la squadre della Serie A1 Tigotà per la 10° giornata di ritorno, dopo un intenso turno settimanale.

Sabato 15 febbraio alle 18:00 si parte con la sfida tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Savino Del Bene Scandicci. Domenica 16 febbraio i tifosi potranno sostenere la loro squadra del cuore a partire dalle 16.00, con Igor Gorgonzola Novara che sfida l’imbattuta Prosecco Doc Imoco Conegliano. Alle 17.00 sarà la volta di tre importanti match in esclusiva su VBTV: Wash4Green Pinerolo vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Il Bisonte Firenze vs Eurotek Uyba Busto Arsizio; Smi Roma Volley vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia.

Alle 18:00 Honda Olivero Cuneo ospita Cda Volley Talmassons Fvg, mentre alle 19:00 la giornata si chiude con il match tra Numia Vero Volley Milano e Bergamo.

Anche per la Serie A1 Tigotà, il programma completo e i risultati delle partite sono disponibili sul sito Volleyballworld.com.

Sabato 15 febbraio

Mint Vero Volley Monza – Itas Trentino

In diretta dall’OpiquadArena di Monza alle ore 20:30

Telecronaca: Rudy Palermo e Luca Tagliabue

Cisterna Volley – Yuasa Battery Grottazzolina

In diretta dal Palasport Cisterna di Latinaalle ore 20:30

Telecronaca: Roberto Italiano

In esclusiva su VBTV

Domenica 16 febbraio

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Rana Verona

In diretta dal PalaBancaSport di Piacenza alle ore 16:00

Telecronaca: Simone Carpanini e Filippo Savi

Sonepar Padova – Valsa Group Modena

In diretta dalla Kioene Arena di Padova alle ore 16:00

Telecronaca: Alessandro Salmaso

In esclusiva su VBTV

Sir Susa Vim Perugia – Allianz Milano

In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia alle ore 18:00

Telecronaca: Diego Anselmi

Cucine Lube Civitanova – Gioiella Prisma Taranto

In diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche alle ore 20:30

Telecronaca: Gianluca Pascucci

Sabato 15 febbraio

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Savino Del Bene Scandicci

In diretta dal Pala Gianni Asti di Torino alle ore 18:00

Telecronaca: Gabriele Giovine, Matteo Lucio Cauda

Domenica 16 febbraio

Igor Gorgonzola Novara – Prosecco Doc Imoco Conegliano

In diretta dal Pala Igor Gorgonzola di Novara alle ore 16:00

Telecronaca: Lorenzo La Capria, Massimo Celasco

Wash4Green Pinerolo – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

In diretta dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte alle ore 17:00

Telecronaca: Matteo Chiarenza, Giancarlo Dametto

In esclusiva su VBTV

Il Bisonte Firenze – Eurotek Uyba Busto Arsizio

In diretta da Palazzo Wanny di Firenze alle ore 17:00

Telecronaca: Stefano Del Corona

In esclusiva su VBTV

Smi Roma Volley – Bartoccini-Mc Restauri Perugia

In diretta dal Palazzetto Dello Sport di Romaalle ore 17:00

Telecronaca: Laura Cavalluzzi, Sonja Percan

In esclusiva su VBTV

Honda Olivero Cuneo – Cda Volley Talmassons Fvg

In diretta dal Palazzo Dello Sport di Cuneo ore 18:00

Telecronaca: Enrico Coggiola, Martino Picasso

Numia Vero Volley Milano – Bergamo

In diretta dall’Allianz Cloud di Milano ore 19:00

Telecronaca: Rodolfo Palermo, Andrea Tentorio