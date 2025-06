WDFC 2025, l’Italia femminile conquista i quarti di finale

MONTESILVANO – Con una prova di grande cuore e determinazione, l’Italia femminile si è qualificata ai quarti di finale del World Deaf Futsal Championship come migliore seconda del proprio girone. Decisiva la vittoria di ieri contro la Svezia: un 4 a 3 combattutissimo, in una partita sempre sul filo dell’equilibrio. Le Azzurre sono state capaci di mantenersi sempre in vantaggio, ma le svedesi hanno risposto colpo su colpo, fino al 3 a 3 segnato dalla Svezia al 18’ del secondo tempo. A cinquanta secondi dalla fine, però, un guizzo tricolore ha fissato il punteggio finale, sancendo il passaggio del turno.

I quarti di finale si disputeranno il 22 giugno: l’Italia affronterà alle 18:15 al PalaRoma la Polonia, seconda classificata del Gruppo C alle spalle del Giappone.

Intanto, nella giornata di ieri, le rappresentative nazionali hanno ricevuto la visita del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e dell’assessore allo Sport Alessandro Pompei. «È un piacere portare un saluto a tutte le Nazionali che stanno prendendo parte a questo Mondiale – ha dichiarato il sindaco De Martinis –. È un onore poter ospitare il WDFC qui a Montesilvano. In bocca al lupo a tutti: viva lo sport! Che questa manifestazione sia all’insegna del sano agonismo e che tutti possano tornare a casa felici, non solo per quanto vissuto sul campo, ma anche dal punto di vista umano».

Sulla stessa linea l’assessore Pompei: «È stato un vero piacere, insieme al sindaco, portare i saluti dell’Amministrazione a tutte le delegazioni partecipanti. Per noi è motivo di grande orgoglio ospitare questa manifestazione mondiale, che dà continuità al progetto iniziato tre anni fa con gli Europei. Si respira un forte senso di comunità e una perfetta organizzazione. Queste competizioni fanno bene al territorio, lo promuovono nel mondo e portano con sé messaggi forti di inclusione. Grazie alla FSSI per questa opportunità».

Sport, ma anche festa oggi al WDFC: alle 14.15 la Nazionale maschile tornerà in campo per la sfida contro il Marocco, penultimo impegno della fase a gironi.

In serata, invece, spazio ai riconoscimenti e alle emozioni: alle 21 al Pala “Dean Martin” si terrà il Gran Galà del Calcio, l’evento annuale organizzato dalla LND Abruzzo per celebrare società, dirigenti, tecnici e atleti protagonisti della stagione 2024/2025. Sarà presente anche una delegazione della Nazionale femminile italiana impegnata nel World Deaf Futsal Championship.

Il WDFC – Campionato Mondiale di Futsal per Sordi è organizzato sotto l’egida dell’ICSD – International Committee of Sports for the Deaf, con il supporto della Federazione Sport Sordi Italia, della LND Abruzzo, della Regione Abruzzo e del Comune di Montesilvano. Un evento che riunisce atleti e atlete provenienti da tutto il mondo, promuovendo lo sport come veicolo di inclusione e crescita.