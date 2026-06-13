Wheelchair Padel, Roma ospita l’unica tappa laziale del Circuito Nazionale

A Roma torna il Circuito Nazionale Wheelchair Padel: il 13 e 14 giugno al Ponte Milvio Tennis Club l’unica tappa laziale del torneo FITP

ROMA – Roma si prepara a vivere un weekend all’insegna dello sport inclusivo. Il 13 e 14 giugno, al Ponte Milvio Tennis Club, torna il Circuito Nazionale Wheelchair Padel 2025/2026, unica tappa laziale del torneo dedicato agli atleti con disabilità e organizzato sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). L’iniziativa, sostenuta da Entain Italia, conferma la crescita di una disciplina che sta conquistando sempre più spazio nel panorama paralimpico nazionale. La cerimonia di apertura è in programma sabato alle ore 15.00.

Giunto alla sua terza edizione, il Circuito rappresenta un punto di riferimento per lo sviluppo del padel in carrozzina, offrendo un contesto competitivo strutturato e rispettoso dei principi di sicurezza, equità e fair play. Le gare si articolano nelle categorie di doppio maschile, femminile e “quad”, seguendo i regolamenti ufficiali FITP.

La tappa romana gode del patrocinio di Regione Lazio e Municipio II di Roma Capitale, confermandosi come un appuntamento centrale per la promozione dello sport paralimpico sul territorio. Il sostegno di Entain Italia si inserisce in un più ampio ecosistema di progetti dedicati all’inclusione sociale attraverso lo sport, con l’obiettivo di rendere l’attività fisica sempre più accessibile.

«Lo sport inclusivo è uno strumento straordinario di partecipazione e crescita per le comunità» ha dichiarato Giuliano Guinci, Public Affairs & Sustainability Director di Entain Italia. «Eventi come il Circuito Nazionale Wheelchair Padel dimostrano quanto sia fondamentale creare contesti organizzati e competitivi capaci di valorizzare il talento degli atleti e promuovere una cultura autenticamente inclusiva».

Grande entusiasmo anche da parte del Ponte Milvio Tennis Club, come sottolinea Dario Marcolin, ex calciatore e opinionista, oggi tra i responsabili della sezione padel del circolo: «Ospitare questa tappa è motivo di orgoglio. Il padel è uno straordinario strumento di aggregazione e inclusione. Essere l’unica sede del Lazio nel circuito nazionale è un riconoscimento importante del lavoro che stiamo portando avanti».

Con questa iniziativa, Entain Italia conferma la propria presenza attiva nel sostegno allo sport come leva sociale, mentre Roma si prepara a vivere due giornate di competizione, partecipazione e valori condivisi, nel segno dell’inclusione e dell’accessibilità.