Wimbledon 2026: Sinner soffre ma supera Kecmanović al quinto set

Jannik Sinner avanza al secondo turno di Wimbledon. Il numero 1 del mondo affronterà Nuno Borges il 1° luglio

LONDRA – Jannik Sinner ha iniziato Wimbledon 2026 con una vittoria sofferta, superando Miomir Kecmanović al termine di una battaglia di cinque set che ha messo alla prova sia la sua tenuta fisica sia la sua capacità di gestione nei momenti più delicati. Il numero uno del mondo, campione in carica sull’erba londinese, ha chiuso il match con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, rimontando due volte lo svantaggio e reagendo anche a una brutta caduta sul prato del Centre Court durante il terzo set, episodio che ha fatto trattenere il fiato ai tifosi.

Nonostante un avvio complicato e i 50 errori non forzati che hanno appesantito la sua prestazione, Sinner ha saputo far valere la qualità del servizio nei momenti decisivi, chiudendo con 31 ace e un totale di 157 punti vinti contro i 127 del serbo. La partita, durata tre ore e mezza, ha confermato la capacità dell’azzurro di trovare soluzioni anche nelle giornate meno lineari, qualità indispensabile per chi punta a difendere il titolo.

Mercoledì 1° luglio Sinner tornerà in campo per il secondo turno, dove affronterà il portoghese Nuno Borges. L’orario del match sarà definito con la pubblicazione del programma ufficiale. Dopo un esordio così impegnativo, l’obiettivo sarà ritrovare continuità, ritmo e una gestione più pulita degli scambi, elementi fondamentali per proseguire il cammino nel torneo più prestigioso dell’erba.