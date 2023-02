XMasters Winter Edition: il programma dell’edizione 2023

Inizia il countdown per l’evento più adrenalinico dell’inverno: attesi oltre 10 mila appassionati di sci, snowboard e sport estremi al Village di San Pellegrino insieme a Radio 105

MOENA – Spettacolari acrobazie con sci e snowboard a ritmo di musica e aperitivi sulla neve immersi nella suggestiva cornice delle Dolomiti: sono questi gli ingredienti essenziali di XMasters Winter Edition 2023, il lungo finesettimana dedicato agli sport ad alto tasso adrenalinico che farà vibrare il comprensorio sciistico di San Pellegrino a Moena dal 2 al 5 marzo in compagnia di Radio 105, nuovo media partner dell’evento.

Evento clou dell’edizione di quest’anno di 105XMasters Winter è sicuramente la giornata di sabato 4 marzo: skier e snowboarder di fama internazionale si sfideranno dalle prime ore del pomeriggio nello snowpark SanPe ‘shapato’ per l’occasione, per aggiudicarsi il primo premio del ‘Destroy contest’, la gara mozzafiato a colpi di salti e trick. Il cashprize in palio è di 3 mila euro e le qualifiche iniziano venerdì 3 marzo. Il pubblico potrà ammirare le acrobazie degli spericolati atleti direttamente dal Village, dove l’apres-ski creerà l’atmosfera ideale per godersi a pieno l’entusiasmante spettacolo di freestyle. Dopo le premiazioni, fan e atleti potranno divertirsi nella pizza principale di Moena con ‘XMasters Winter Party’, la grande serata organizzata da XMasters ad ingresso libero. Il Nibada Pub sarà l’ultima tappa di una interminabile giornata di divertimento fra neve e musica: nel locale di Moena si ballerà dalle 23 fino alle prime luci dell’alba.

Il giorno successivo, domenica 5 marzo, snowpark e Village rimangono aperti a tutti, con in sottofondo la musica la musica di dj Genjo Drop e dei dj del Carnage Collective di XMasters, per vivere al massimo la magica atmosfera delle Dolomiti.

E non è tutto, c’è spazio anche per gli amanti dei content digitali grazie alla Creative Academy: la community, fondata da Nick Pescetto, farà base al Village dove i patiti di foto e video, armati di action cam, si sfideranno a suon di click durante il corso di 105XMasters immortalando le mirabolanti performance di freestyle.

La XMasters di Passo San Pellegrino durerà quattro giorni, tra snowbowling, balanceboarding, parapendio e snowbike. Già dalle prime ore del mattino inoltre sarà possibile testare l’attrezzatura dei partner tecnici; c’è spazio anche per il relax, con un momento dedicato allo yoga e meditazione sullo scenario dolomitico. E per chi desidera migliorare le proprie skills con la tavola o con gli sci, sono già aperte le iscrizioni per partecipare agli ‘Adventure Snow Camp’, corsi di perfezionamento per gli amanti della neve.

Evoluzioni con la tavola e con gli sci, test materiali, workshop digitali e tanti gadget da parte dei numerosi sponsor: gli ingredienti per un finesettimana mozzafiato fra neve e divertimento ci sono davvero tutti.

L’evento è organizzato da Skills Comunicazione in collaborazione con Visit Moena, Comitato Moena Eventi, Associazione Albergatori di Moena e Passo San Pellegrino, Associazione Commercianti e Esercenti Moena, Trentino Marketing, Comune di Moena, Val di Fassa e Ski Area Lusia San Pellegrino.