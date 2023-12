2° Memorial Romano Scotti: nuova location per la tappa di Roma

La gara del 6 e 7 gennaio, prima del 2024 e tappa conclusiva del Lazio Cross e del Giro delle Regioni Ciclocross approderà al My Fly Zone, il Bike Park sito in via Castel di Leva

ROMA – Sarà una location davvero inedita ad ospitare la sedicesima edizione del Memorial Romano Scotti, il ciclocross capitolino più atteso dell’anno, valido anche come tappa conclusiva del Lazio Cross e del Giro delle Regioni Ciclocross, nonché come Campionato Provinciale Roma e Campionato Regionale Team Relay. Il 6 e il 7 gennaio prossimi la prima fatica ciclistica del 2024 approderà infatti al My Fly Zone, il Bike Park sito in via Castel di Leva, a due passi dall’Ardeatina e dal Santuario del Divino Amore.

Un cambio di location sopraggiunto per cause di forza maggiore e che ha visto impegnato lo staff dell’ASD Romano Scotti nel pieno delle festività natalizie pur di salvaguardare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno in un impianto sportivo storico la cui anima è legata a doppio filo col ciclocross. Purtroppo, come ha dovuto evidenziare anche l’ing. Elio Pautasso, Presidente di Capannelle HippoGroup: «Il rapporto tra il Comune di Roma e Capannelle HippoGroup è in via di definizione per il nuovo anno pertanto non è possibile utilizzare l’impianto prima degli accordi». L’ASD Romano Scotti e il suo vulcanico presidente, non si sono arresi e con gli amici del My Fly Zone si è individuato un campo gara ancor più esigente e tecnico dell’originale, un vero e proprio banco di prova, con importanti dislivelli e cambi di ritmo, sul quale rifinire i dettagli in vista delle imminenti rassegne tricolori.

Il Bike Park si trova, tra l’altro, non distante che appena 6 km dall’ippodromo delle Capannelle, un ulteriore importante sforzo dell’ASD Romano Scotti per salvaguardare tutti coloro che avevano già prenotato la trasferta in Roma usando i mezzi pubblici. Le convenzioni alberghiere sono in corso di definizione e saranno pubblicate prima di Capodanno.

Il programma e gli eventi collaterali sono tutti confermati, ecco quindi cosa bolle in pentola per far smaltire i dolci delle feste:

Sabato 06 GENNAIO: Team Relay Campionato Regionale categorie tutte; short track categorie da G0 a G6,

Domenica 07 GENNAIO: 2^ tappa Giro Regioni Ciclocross 2023 tappa finale gara Nazionale, Lazio CX Trofeo Romano Scotti tappa Finale e premiazioni finali, Campionato provinciale di Roma Agonisti.

La tappa romana che chiuderà il 2° Giro delle Regioni Ciclocross, sarà anche una ghiotta occasione per i debuttanti nella categoria “Esordienti 1° anno”, alla loro prima gara “ufficiale” dopo le promozionali speciali condotte nella seconda metà del 2023 come G6 sui percorsi “dei grandi”. Tutti i ragazzi classe 2011 potranno acquisire i primi punti top class validi per la partenza nelle file migliori del prossimo campionato italiano.

Soddisfatto del lavoro dietro le quinte il Presidente Fausto Scotti: «Non è stato facile dover scompaginare i piani proprio durante i giorni di Natale, qualcuno magari al nostro posto avrebbe pensino pensato di tirare i remi in barca, ma noi abbiamo assunto degli impegni con il Comitato Regionale e con tutta la grande famiglia del ciclocross e ce l’abbiamo messa tutta per offrirvi una soluzione che, incredibile ma vero, è ancora più bella e affascinante dell’originale. Sarà una grandissima sfida, con le emozioni a palla per chiudere la stagione firmata ASD Romano Scotti? Tenetevi forte, si decolla al My Fly Zone Bike Park con il Giro delle Regioni Ciclocross!».

Entusiasta anche Antonio Papa, presidente dell’ASD My Fly Zone: «Siamo molto felici di ospitare una tappa del Giro delle Regioni Ciclocross, la tappa regina perché intitolata a Romano Scotti. Per tale evento siamo lieti di concedere la disponibilità delle aree della nostra scuola secondo il disegno del tracciato e della logistica che Fausto Scotti e il suo staff troveranno più congeniale. Vi aspettiamo il 6 e il 7 gennaio a Roma!».