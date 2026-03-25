23° Trofeo Peter Pan: 250 piccoli judoka sul tatami per sostenere i coetanei malati di cancro

Domenica 29 marzo torna il Trofeo Peter Pan: 250 giovani judoka si sfidano al PalaLuiss per sostenere i bambini malati di tumore ospitati dall’Associazione Peter Pan ODV

ROMA – Il Trofeo Peter Pan torna a Roma con la sua ventitreesima edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dello sport solidale. Domenica 29 marzo, dalle 8:30 alle 13:00, il PalaLuiss ospiterà circa 250 piccoli judoka provenienti da dieci società italiane, pronti a combattere sul tatami al motto: «Io combatto per te che lotti». Un messaggio che racchiude l’essenza dell’evento, nato per sostenere i bambini e i ragazzi colpiti da malattia oncologica e accolti gratuitamente nelle case dell’Associazione Peter Pan ODV.

La manifestazione, organizzata dalla Scuola Judo Tomita con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Roma, vedrà la partecipazione dell’assessore Alessandro Onorato. Alle 10.30 è prevista l’esibizione degli atleti del Centro Sportivo Carabinieri, guidati dal Maestro Luigi Guido, che premierà i giovani partecipanti insieme al campione olimpico Pino Maddaloni.

Il Trofeo Peter Pan, che in 23 anni ha coinvolto oltre 6.500 bambini, mette al centro solidarietà, inclusione e valori educativi, accogliendo anche atleti con disabilità. Fondamentale il contributo di FIJLKAM, CSEN e CIP, che sostengono l’iniziativa con arbitri, materiali tecnici e presenza istituzionale.

«La solidarietà si impara da piccoli», ricorda Marisa Barracano Fasanelli, fondatrice e presidente onorario dell’Associazione Peter Pan, che come ogni anno aprirà ufficialmente la competizione. Un messaggio che continua a rendere questo trofeo non solo un evento sportivo, ma una vera lezione di umanità.