35° Coppa Italia di Calcio da Tavolo: i risultati

Successo della F.lli Bari Reggio Emilia e di Matteo Ciccarelli (Napoli Fighters), le Fiamme Azzurre Roma conquistano, invece, la Supercoppa

ROMA – Nel fine settimana del 15 e 16 febbraio, oltre 150 atleti e 38 squadre (per un totale di oltre 200 persone tra giocatori, dirigenti ed accompagnatori), provenienti da tutta Italia, hanno raggiunto Colleferro, alle porte di Roma, per disputare la 35esima edizione della Coppa Italia di Calcio da Tavolo, organizzata presso il Palazzetto dello Sport “Alfredo Romboli” dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI).

Matteo Ciccarelli vince il torneo Master Individuale

Nella giornata di sabato 15 febbraio 2024 si sono disputate le competizioni individuali, al termine delle quali l’atleta partenopeo Matteo Ciccarelli (Napoli Fighters) si è aggiudicato il titolo Master battendo in finale, per 3 a 1, Ferdinando Gasparini (Salernitana). Sul podio salgono anche Saverio Bari (F.lli Bari Reggio Emilia) e Daniele Bertelli (Virtus Rieti), entrambi eliminati in semifinale. Con questo successo, Matteo Ciccarelli si qualifica di diritto alla competizione individuale Open della ECSTFA European Cup 2025, che si svolgerà a Malta, rappresentando i colori azzurri della Nazionale Italiana di Calcio da Tavolo.

Medesimo destino, ma nella categoria Veteran, anche per Cesare Santanicchia (Subbuteo Club Sombrero di San Miniato), che bissa il successo dello scorso anno e vince nel torneo dedicato agli Over50 superando, in finale, di misura, Simone Trivelli (SS Lazio TFC). Piazze d’onore, in questo caso, per Patrizio Lazzaretti (S.S. Lazio TFC) e per Vincenzo Riccio (Sessana), che arrestano la propria corsa solo nelle semifinali.

Da registrare, poi, il successo di Eleonora Buttitta (SC Bagheria), campionessa del mondo in carica nella categoria Women, che nella finale femminile supera Giulia Pibiri (SC Catania) per 5 a 1 e si conferma detentrice della Coppa Italia in questa categoria. Nel tabellone Open, invece, la vittoria viene conquistata da Pierluigi Signoretti (SC Sombrero di San Miniato), che supera Mattia Ferrante (Fiamme Azzurre Roma) per 2 a 1. Sul podio, in questo caso, presenti anche la stessa Eleonora Buttitta (SC Bagheria) e Daniele Pochesci (Virtus Rieti).

I risultati dei tabelloni Under

Per quanto riguarda i tornei giovanili, che hanno visto la partecipazione di oltre 30 ragazzi, ecco le vittorie di Francesco Manfredelli (Eagles Napoli), nell’Under20, già detentore del titolo, che in finale ha battuto Nicolò Colossi (SC Bari) per 7 a 4, di Jacopo Giampaola (SC Abruzzo Ves Gentes), nell’Under16, che ha avuto la meglio su Lorenzo Sani (SC Sombrero) per 2 a 1, e di Antonio Martinelli (SC Bari), nell’Under12, che ha vinto per 3 a 2 contro Alberto Barattucci (SC Abruzzo Ves Gentes). Piazze d’onore anche per Matteo Esposito (Napoli Fighters) e Mattia Ferrante (Fiamme Azzurre Roma) nell’Under20, per Stefano Raponi (SC Abruzzo Ves Gentes) e Marco Mastrobuono (Stella Artois Milano), nell’Under16, e per Edoardo Mazzilli (Subbuteisti Modena) e Nicola Carnino (Bulldogs Vicenza) (SC Bari) nell’Under12.

F.lli Bari Reggio Emilia vince la Coppa Italia 2025. Le Fiamme Azzurre Roma conquistano la Supercoppa Italiana

Nella giornata di domenica 16 febbraio 2025, invece, si sono disputate le competizioni a squadre, al termine delle quali la F.lli Bari Reggio Emilia ha alzato al cielo la prestigiosa Coppa Italia 2025 di Calcio da Tavolo. La formazione emiliana, composta da Saverio Bari, Marco Lamberti, Luca Zambello, Emanuele Licheri e dallo spagnolo, campione d’Europa in carica, Carlos Flores, ha battuto in finale, per 2 a 0, la squadra capitolina delle Fiamme Azzurre Roma, detentrice, tra le altre cose, dell’ultima edizione della Champions League e dello Scudetto. Sul podio sono inoltre salite le squadre del Barcellona Calcio Tavolo e del Bologna Tigers, entrambe eliminate in semifinale. Nel tabellone Cadetti, vittoria per SPQR MMIX Subbuteo Roma.

Nel corso della giornata di domenica, la formazione delle Fiamme Azzurre Roma ha disputato e vinto, invece, la finale della Supercoppa Italiana, che ha visto sfidarsi i capitolini, in quanto detentori dello Scudetto, e i Napoli Fighters, campioni uscenti della Coppa Italia 2024. La squadra romana, composta da Carmine Napolitano, Mattia Ferrante, dallo spagnolo Juan Noguera e dal greco, campione del mondo in carica, Dimitrios Dimopoulos, ha battuto i partenopei con il risultato di 2 a 1.

Doppio successo per i giovani del Subbuteo Club Bari

In ambito giovanile, infine, si registra il doppio successo del Subbuteo Club Bari, che aveva già visto brillare diversi suoi interpreti nel corso delle competizioni individuali, ma che ha confermato ancora di più il proprio valore conquistando, nella giornata dedicata alle competizioni a squadre, la Coppa Primavera 2025 e la Supercoppa Primavera, le due competizioni riservate alle formazioni composte dai giocatori Under 16 e Under 12 appartenenti ai club italiani. In entrambi i casi la squadra pugliese, composta da Nicolò Colossi, Antonio Martinelli e Daniele Salatino ha affrontato i pari età del SC Abruzzo Ves Gentes, vincendo sempre per 2 a 0.

Diretta social: oltre 870mila visualizzazioni

L’intera competizione è stata trasmessa, live, via social, tramite gli account ufficiali della FISCT sulle piattaforme Facebook e TitTok. E proprio su quest’ultimo social i numeri, relativi alle interazioni, si confermano altissimi, con le dirette trasmesse che sono state viste da un totale di 879.642 utenti, con una media di 54.977 visualizzazioni in ogni singola partita. La live che ha registrato più visualizzazioni è stata quella in occasione della finale individuale tra Matteo Ciccarelli e Ferdinando Gasparini con oltre 85.000 persone collegate.

Nei prossimi giorni alcuni contenuti esclusivi della due giorni di Colleferro saranno a disposizione sull’account Instagram ufficiale della FISCT e sul canale Twitch “Calcio Virtuale” della Lega Nazionale Dilettanti, ad ulteriore conferma della intensa collaborazione tra la Commissione Calcio Virtuale della LND e la FISCT. Un sodalizio che, in questa stagione, culminerà con l’avvio della prima edizione del Campionato LND di Calcio da Tavolo e Subbuteo Tradizionale.