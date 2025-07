Europei femminili, Italia-Spagna: diretta live e risultato

Diretta di Italia-Spagna di Venerdì 11 luglio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita degli Europei femminili

BERNA – Oggi, venerdì 11 luglio 2025. alle ore 21, allo Stadio Wankdorfr, la Nazionale femminile italiana affronterà la Spagna nella terza giornata del Gruppo B degli Europei 2025.

Con 3 punti in classifica, l’Italia è chiamata a un’impresa contro una Spagna già qualificata e a punteggio pieno. Per passare il turno serve almeno un pareggio (Anche una sconfitta potrebbe bastare, ma solo se il Portogallo non batte il Belgio o non recupera la differenza reti), ma il CT Andrea Soncin punta a qualcosa di più: “Siamo qui per scrivere la storia”.

La squadra si affiderà all’esperienza di Cristiana Girelli in attacco e alla regia di Manuela Giugliano a centrocampo, mentre la difesa dovrà arginare le avanzate di Putellas e compagne. La Spagna, già sicura del primo posto, potrebbe optare per qualche rotazione, ma resta un avversario temibile con un gioco tecnico e offensivo. La squadra iberica si è imposta come la formazione più strutturata di questi Europei femminili: domina con un pressing intenso, un palleggio fluido e automatismi perfettamente rodati. In campo, orchestrano il gioco alcune delle migliori interpreti al mondo: Alexia Putellas e Aitana Bonmatí, protagoniste assolute che hanno sollevato il Pallone d’Oro nelle ultime quattro edizioni.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ITALIA D-SPAGNA D]

Le Azzurre convocate

Portieri: Baldi, Durante, Giuliani

Difensori: Boattin, Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Oliviero, Piga, Salvai

Centrocampiste: Caruso, Giugliano, Goldoni, Greggi, Schatzer, Serturini, Severini

Attaccanti: Beccari, Bonansea, Cambiaghi, Cantore, Girelli, Piemonte

Presentazione del match

COME ARRIVA L’ITALIA – Soncin dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-3 con Giuliani tra i pali e con un reparto difensivo formato da Lenzini, Salvai e Linari. In mezzo al campo Giugliano con Caruso mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Di Guglielmo e Boattin. Attacco affidato a Girelli, affiancato da Cantore e Bonansea.

COME ARRIVA LA SPAGNA – Montserrat dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3 cpn Coli in pora e con una difesa a quattro formata al centro da Paredes e Alexandri Lopez e sulle fasce da Battle e Carmona. A centrocampo Patri, Aitana e Alexia. Tridente offensivo composto da Mariona, Pina e Esther Gonzalez.

Probabili formazioni di Italia D-Spagna D

ITALIA (3-4-3): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Boattin; Cantore, Girelli, Bonansea. Ct. Soncin.

SPAGNA (4-3-3): Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri Lopez, Carmona; Patri, Aitana, Alexia; Mariona, Pina, Esther Gonzalez. Ct. Montserrat.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai Due e in streaming su RaiPlay.