9° giornata, Serie B 2019 – 2020: date, orario anticipi e posticipi

Il turno si apre con l’anticipo di venerdì 25 ottobre tra Ascoli e Virtus Entella e terminerà domenica 27 ottobre con il posticipo Cremonese – Frosinone

ASCOLI – Sarà la partita al De Duca tra Ascoli e Virtus Entella ad aprire la nona giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020. Il match si disputerà venerdì 25 ottobre alle ore 21. Ricco il quadro degli incontri previsti per sabato con Livorno – Pisa che si gioca alle 18. Posticipo della giornata sarà invece Cremonese – Frosinone in programma per domenica 27 ottobre alle ore 21.

Serie B, gli anticipi e i posticipi della nona giornata

Venerdì 25 ottobre 2019

ore 21.00

ASCOLI – V. ENTELLA

Sabato 26 ottobre 2019

ore 15.00

COSENZA – CHIEVOVERONA

CROTONE – VENEZIA

PESCARA – BENEVENTO

PORDENONE – CITTADELLA

SALERNITANA – PERUGIA

SPEZIA – JUVE STABIA

TRAPANI – EMPOLI

ore 18.00

LIVORNO – PISA

Domenica 27 ottobre 2019

ore 21.00

CREMONESE – FROSINONE*

(*) posticipo disposto per evitare la concomitanza con altro evento segnalato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.