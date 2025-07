A Cesenatico il CSI ha assegnato 12 scudetti

La Sicilia conquista due titoli con Acireale e uno con Palermo. Milano applaude due volte il successo tricolore. Anche l’Emilia Romagna festeggia

CESENATICO – L’Emilia Romagna saluta il ricco weekend tricolore di inizio luglio, in cui il Centro Sportivo Italiano ha assegnato 12 scudetti, nove nelle finali dei campionati nazionali riservati alle categorie Ragazzi e Under 13 al PalaCesenatico, al PalaIppo, e oltre che sui campi romagnoli di Gatteo, Gambettola e Bagnarola e tre invece nelle attività integrate degli sport paralimpici. Le manifestazioni rese entrambe possibili con il patrocinio del Comune e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno di APT Servizi Emilia-Romagna e SportValley, hanno mosso nelle due sedi di gioco circa un migliaio di persone. Nei tornei giovanili sono scese in campo 53 squadre con 639 finalisti. Più di cento partite disputate per arrivare ad eleggere le squadre campioni nei tre sport con il pallone più praticati in Italia.

Le reti del calcio a 5 hanno premiato i Ragazzi dell’associazione Con Paolo nell’isola che non c’è, capaci in finale di scucire lo scudetto direttamente dalle maglie lagunari dei campioni in carica della Polisportiva Bissuola. Ed anche nel calcio a 7 lo scudetto finisce in Sicilia, ad Acireale con il successo della formazione acese della Academy Stella Nascente. D’argento l’Osa Calcio del CSI Milano, comitato che però si rifa nel calcio a 11 vincendo il titolo di categoria con la Polisportiva OrPas. Nella pallacanestro under 13 il successo è bolognese, con il quintetto del Basket Village, vittorioso in finale di 3 punti sulla toscana Costone Siena. Nei Ragazzi decisivo l’ultimo quarto per spostare il tricolore da Cuneo verso Milano sulle maglie dell’O.Sa.L. Novate.

Passando alla rete di pallavolo, tra le più giovani under 13 il successo è andato facile al sestetto del Volley Salese Padova. Nella categoria Ragazze esultano invece le campane del Centro Sportivo San Lorenzo di Cava dei Tirreni. Percorso netto con sei vittorie su sei per i Ragazzi carpigiani dell’Univolley che hanno strameritato il titolo vinto. Infine ancora un acuto per la Trinacria grazie al Comitato di Acireale. Sottorete vincono il campionato misto ragazzi e ragazze acesi del Piedimonte Etneo.

Sempre in Emilia, in terra reggiana a Castellarano, gli ingredienti mixati dal CSI nel campionato nazionale delle attività paralimpiche, disputato il 5 ed il 6 luglio, sono stati quelli dello sport autentico: entusiasmo, amicizia, socializzazione mescolate al buon livello tecnico ed alle gare di finale come sempre assai combattute e sudate.

Oltre 200 gli atleti in campo nelle discipline di calcio a 5, basket integrato, pallavolo integrata. In tutto 12 squadre venute dalla Puglia, dal Veneto, dalla Lombardia e dall’Emilia-Romagna. Nelle palestre Giovanni XXIII e nella Polivalente nel volley integrato si conferma campione il Dosso Cremona, percorso netto il loro con 4 vittorie su 4. A canestro nel Teatro dello Sport un’altra cremonese, la Shark di Enjoy, ha bissato lo scudetto vinto un anno fa, vincendo in finale il derby lombardo contro i campioni regionali delle Cince. Il calcio a 5 Plus è stato invece assai più equilibrato nelle quattro partite disputate da ciascuna delle cinque finaliste. Abdicano i detentori reggiani della Sportinsieme Castellarano. I nuovi campioni nazionali sono anche in questo sport cremonesi, e sono il quintetto del Pepo Team Cremona. Argento alla reggiana Sammartinese, Bronzo ai Fuorigioco Mantova.