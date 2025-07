Terza tappa del Giro d’Italia Women 2025: ordine d’arrivo

Successo per Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) nella Vezza d’Oglio-Trento di 122 km. Sul podio anche Josie Nelson e Lotte Kopecky

TRENTO – Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia Women, la Vezza d’Oglio-Trento di 122 km. Al secondo e terzo posto si sono classificate rispettivamente Josie Nelson (Team Picnic PostNL) e Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime). Anna Henderson (Lidl – Trek) rimane in Maglia Rosa di leader della classifica generale.

Lorena Wiebes aggiunge un altro tassello a una stagione straordinaria conquistando il suo tredicesimo successo nella Vezza d’Oglio-Trento, confermandosi come l’atleta più vincente del 2025. La campionessa europea, ben protetta da Barbara Guarischi e Lotte Kopecky, è riuscita ad evitare una caduta a 2500 metri dal traguardo – che ha coinvolto anche la Maglia Rosa Anna Henderson – e si è imposta in volata su Josie Nelson, con Kopecky a completare il podio dopo aver lanciato lo sprint. Alla vigilia del secondo arrivo in salita a Pianezze, Henderson conserva la leadership della generale con 13” su Marlen Reusser, che ha guadagnato 2” preziosi al traguardo volante di Cles, ed Elisa Longo Borghini terza a 31”. La Cima Alfonsina Strada di questa edizione, il Passo del Tonale (1.883 m), ha visto transitare in testa Usoa Ostolaza, nuova leader della classifica dei GPM.

ORDINE D’ARRIVO

1 – Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) – 122 km in 2h59’07”, media di 40.867 km/h

2 – Josie Nelson (Team Picnic PostNL) s.t.

3 – Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Anna Henderson (Lidl – Trek)

2 – Marlen Reusser (Movistar Team) a 13″

3 – Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) a 31″

LE MAGLIE UFFICIALI DEL GIRO D’ITALIA WOMEN

Le Maglie di leader del Giro d’Italia Women sono disegnate e realizzate da Castelli

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da zondacrypto – Anna Henderson (Lidl – Trek)

Maglia Rossa, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da ITA Airways – Anna Henderson (Lidl – Trek)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa – Fundacion Euskadi)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Bialetti – Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM zondacrypto)

La vincitrice di tappa Lorena Wiebes, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Vincere al Giro d’Italia Women è sempre bello e questo successo conferma quanto bene stia andando la stagione. È stato un altro importante lavoro di squadra, le mie compagne hanno lavorato tutto il giorno ed era importante finalizzare. Io e Lotte Kopecky siamo state molto fortunate a non essere state coinvolte nell’incidente, poi Barbara Guarischi ha fatto uno sforzo eccezionale per riportarci sulla testa della corsa”.

CONFERENZA STAMPA

La vincitrice di tappa Lorena Wiebes ha dichiarato in conferenza stampa: “Uno dei miei obiettivi stagionali era vincere una tappa al Giro e sono contenta di averlo centrato. La mia stagione sta andando bene, sono molto contenta, ma avrei voluto un confronto senza cadute per dimostrare di essere la più forte velocista al mondo. La caduta è avvenuta davanti a me, siamo state fortunate come team a non essere state coinvolte. Lotte Kopecky è una leader incredibile, dopo le difficoltà di ieri voleva dimostrare di che pasta è fatta ed è stata cruciale. La Maglia Rossa può essere un obiettivo ma capiremo qualcosa in più dopo la quinta tappa”.

La Maglia Rosa Anna Henderson ha detto: “Sono molto contenta e grata di poter indossare ancora la Maglia Rosa, l’esperienza di oggi è stata speciale anche grazie alla squadra che ha decorato di rosa anche la mia bici e il mio casco. Domani però sarà una tappa determinante per la classifica generale, e sarà molto difficile tenerla. La caduta nel finale è avvenuta proprio davanti a me e non sono riuscita ad evitarla. Non credo di aver subito dure conseguenze, e spero che tutte le atlete rimaste coinvolte stiano bene”.

STATISTICHE

Quarta vittoria al Giro Women per Lorena Wiebes dopo le tappe di Carugate e Mortegliano nel 2021, e di Modena nel 2023.

Sono 106 i successi per Lorena Wiebes, il secondo quest’anno in Italia dopo la Sanremo Women.

76esima vittoria olandese al Giro d’Italia Women. Staccata l’Italia che rimane a 75.

Secondo podio stagionale per Josie Wilson dopo il terzo posto ottenuto al Tour of Britain nella frazione del 7 giugno.

Oggi all’arrivo di Trento del Giro d’Italia Women si è svolta la Cycling Cup, evento dedicato ai giovanissimi, che RCS Sport ha organizzato in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e il Ministero dello Sport e delle Politiche Giovanili

Al km 86 della frazione odierna il gruppo è transitato a Mezzocorona dove, il 24 gennaio 2025, Sara Piffer, atleta del Team Mendelspeck E-Work, è stata travolta da un automobilista mentre si stava allenando

LA TAPPA DI DOMANI – TAPPA 4, CASTELLO TESINO-PIANEZZE (VALDOBBIADENE), 142 KM

Tappa con arrivo in salita dopo una lunga serie di saliscendi nel Bellunese senza veri tratti tranquilli. Tappa molto articolata sia altimetricamente che planimetricamente. Si scende in Val Cismon sfiorando Feltre e percorrendo la base delle Dolomiti Bellunesi fino a Belluno dove si contorna il Nevegal per affrontare, dopo aver lasciato il Lago di Santa Croce e Vittorio Veneto, il Muro di Ca’ del Poggio. Segue un tratto attraverso i territori UNESCO del Prosecco fino alla salita finale di Pianezze (11.2 km al 7%).

Ultimi km

Ultimi chilometri in salita circa al 7% con punte superiori (11%) poco prima dell’ultimo chilometro. La strada presenta alcuni tornanti su carreggiata ampia.