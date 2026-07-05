A Trento l’Italia supera l’Argentina 3-1: ritorno dei campioni del mondo e test positivo verso la VNL

Rientrano Giannelli, Balaso, Romanò e Russo. Buone indicazioni per De Giorgi in vista della week 3 di VNL a Osaka

TRENTO – La BTS Arena di Trento torna a riempirsi di entusiasmo per la Nazionale maschile, che supera l’Argentina 3-1 (36-34, 22-25, 25-19, 25-22) davanti a oltre 3.000 spettatori. Un test match di grande intensità, utile per ritrovare ritmo e amalgama in vista della decisiva week 3 di VNL.

La serata segna il ritorno in campo di quattro protagonisti del titolo mondiale 2025: Simone Giannelli, Fabio Balaso, Yuri Romanò e Roberto Russo, alla prima uscita ufficiale dopo la conquista dell’oro. Sugli spalti presente anche Alessandro Michieletto, impegnato in collegiale a Cavalese.

Il CT Ferdinando De Giorgi schiera la diagonale Giannelli‑Romanò, con Bottolo e Lavia schiacciatori, Galassi e Russo al centro e Balaso libero. L’Argentina risponde con Lozer, Armoa, Koukartsev, Vicentin, Zerba, Giraudo e Massimino.

La partita

Il primo set è una maratona di 45 minuti: equilibrio, sorpassi e un finale palpitante chiuso da Bottolo sul 36‑34. L’Argentina reagisce nel secondo parziale, trovando continuità nel finale e pareggiando i conti 25‑22.

Nel terzo set l’Italia accelera: Bovolenta entra con impatto, Lavia allunga e gli Azzurri dominano fino al 25‑19. Nel quarto parziale, con Laurenzano libero e Bovolenta in diagonale con Giannelli, l’Italia gestisce i momenti chiave e chiude 25‑22 grazie al punto decisivo di Mati, scatenando la festa del pubblico trentino.

Le dichiarazioni

Ferdinando De Giorgi: «Soddisfatto dell’atteggiamento e della coesione del gruppo. Stiamo lavorando con intensità per arrivare pronti alla week 3 di VNL: in Giappone ci aspettano gare difficili, ma questa è la normalità della pallavolo moderna».

Simone Giannelli: «Per chi, come me, è rientrato da poco, c’è tanto lavoro da fare. Questo test è arrivato al momento giusto: utile per ritrovare ritmo e per colmare il gap con chi ha già giocato di più».

Yuri Romanò: «Tornare a giocare in Italia è sempre emozionante. Con i nuovi ci stiamo amalgamando, ma il test è stato positivo. Siamo carichi per la VNL: in Giappone sarà dura, ma vogliamo qualificarci alle Finals».

Alessandro Bovolenta: «Stiamo lavorando intensamente. La stagione è lunga e serve continuità: prima il lavoro in palestra, poi massima concentrazione sulle gare di Osaka».

Verso Osaka

La Nazionale rientra a Cavalese per proseguire la preparazione in vista della partenza del 10 luglio verso Osaka, sede della pool 9 della VNL, crocevia decisivo per l’accesso alle Finals di Ningbo (29 luglio – 2 agosto).