Abbonamenti Inter 2019 – 2020: prezzi e informazioni

A caccia di nuovi record abbonati dopo l’exploit della scorsa estate. Le date per mantenere la propria tessera, cambiare posto o per i nuovi abbonati

MILANO – Il tifo nerazzurro ha risposto nel migliore dei modi la scorsa campagna abbonamenti con cifre record. Dal sold out abbonamenti in estate al record di oltre 1.3 milioni di spettatori durante la stagione. Con l’avvento della nuova era Conte, ci si aspetta una nuova estate da grandi numeri in casa Inter. Dopo la prima fase per la conferma del proprio posto fino al 10 giugno e del cambio posto fino al 13, c’è stata la vendita riservata per gli abbonati della scorsa stagione. Da domani 20 giugno al via la fase 2 con la vendita libera.

Abbonamenti Serie A 2019 2020: quanto costano

VANTAGGI PER L’ABBONATO

Di seguito indichiamo in estrema sintesi i punti di vantaggio per chi è abbonato:

miglior posto, miglior prezzo per singole partite di Campionato

priorità per acquisto di partite UEFA Champions League e Coppa Italia

merchandising con sconto del 15%

cessione del posto

vendita anticipata biglietti per il derby Milan – Inter, settore ospiti

tour e museo di San Siro a tariffa ridotta

tessera segna posto 2019 – 2020 in regalo (info su: https://www.inter.it/it/segnaposto)

PREZZI

FASE RISERVATA 14-06/18/06

PRIMO ANELLO

Poltroncina Rossa Centrale (P-R) 2.250 €

Poltroncina Rossa (O-S) 1.750 €

Tribuna Arancio Centrale (160-162) 1.350 €

Poltroncina Arancio Centrale (159-161) 995 €

Poltroncina Arancio Centrale X 1.350 €

Poltroncina Arancio (157-163) 850 €

Primo Arancio (155-156-165-166) 550 €

Primo Arancio Laterale 395 €

Primo Verde 375 €

Primo Blu 375 €

Primo Blu (under 20) 269 €

SECONDO ANELLO

Secondo Rosso Centrale 455 €

Secondo Arancio Centrale 425 €

Secondo Verde 265 €

Secondo Blu | Derby Inter-Milan al terzo verde 265 €

Secondo Blu (universitari) | Derby Inter-Milan al terzo verde 250 €

TRIBUNA FAMILY

Primo Arancio Laterale Family (Adulto + under16) 645 €

Abbonato aggiuntivo 395 €

LE PROMOZIONI

Abbiamo due tipologie di promozioni, una dedicata alla famiglia e una agli universitari. Nella prima la “Tribuna Family” sono previsti sconti per chi aggiunge un abbonamento a quello adulto + under 16. Nella seconda “Universitari” essere studente universitario che abbia compiuto tra 18 e 28 anni da diritto ad avere l’abbonamento nel secondo anello blù a 250 euro. Nella pagina del sito ufficiale, sezione abbonamenti, tutti i dettagli e i requisiti del caso per aderire all’offerta.

PUNTI VENDITA

Si possono acquistare gli abbonamenti presso gli uffici dello stadio ingresso 14 dalle 9.30-17-45 (chiusi in caso di concerti), punti vendita Vivaticket (1000 punti vendita in tutta Italia), Inter Store Milano in Galleria Passerella 2 (lun-dom 10-19). Inter Club nella pagina dedicata sul sito.