Euro Under 21, Italia-Polonia: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Italia-Polonia: incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo A degli Europei Under 21, calcio d’inizio alle ore 21.

BOLOGNA – Tra poco scenderanno in campo Italia e Polonia nel match valido per la seconda giornata del Gruppo A degli Europei Under 21. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per l’Italia con il tridente d’attacco formato da Orsolini, Cutrone e Chiesa mentre la Polonia risponde col 3-5-2 con il tandem offensivo composto da Kownacki e Szymanski.

Le formazioni ufficiali di Italia-Polonia

ITALIA U21 (4-3-3): Meret; Adjapong; G. Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Lo. Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa. CT: Luigi Di Biagio

POLONIA U21 (3-5-2): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Bochniewicz, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski; Kownacki, Szymanski. CT: Czeslaw Michniewicz