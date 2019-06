Per gli Europei 2019 affronteranno la Polonia. In primo piano anche i Mondiali femminili e la Copa America

Mercoledì 19 giugno in primo piano le sfide tra nazionali a partire dall’Europei Under 21. In campo anche gli azzurri che in serata sfideranno la Polonia con match che avrà anche il prezioso supporto della nostra webcronaca. L’altra sfida è Spagna – Belgio nel pomeriggio. Prosegue il Mondiale Donne con due partite in programma mentre in Copa America, in attesa di Colombia – Qatar si è giocato Brasile – Venezuela. 0-0 il risultato finale mentre nell’AFC Cup 5-0 dell’April sullo Hang Yuen. Nella Gold Cup successo per 2-0 del Panama sul Trinidad e Tobago mentre 4-0 dell’USA sul Guyana. Andiamo ora a vedere il quadro completo con tutti i risultati aggiornati in tempo reale delle partite.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

