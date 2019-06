Italia – Polonia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Italia – Polonia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata degli Europei Under 21, calcio d’inizio alle ore 21

BOLOGNA – Mercoledì 19 giugno alle ore 21 andrà in scena Italia – Polonia, incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo A degli Europei Under 21. Da una parte c’è la Nazionale di Di Biagio che ha cominciato benissimo il torneo battendo in rimonta la Spagna grazie alla doppietta di Chiesa e al rigore di Pellegrini nel finale. Dall’altra parte c’è la Nazionale polacca che, al pari degli Azzurrini, ha cominciato con un successo grazie alla vittoria nei confronti del Belgio.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 19 giugno alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ITALIA – La squadra di Di Biagio dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Dimarco e Calabresi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bonifazi e Mancini. A centrocampo capitan Mandragora in cabina di regia con Barella e Pellegrini mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Chiesa, Cutrone ed uno tra Orsolini e Zaniolo, tutto dipenderà dalle condizioni del gioiello della Roma.

QUI POLONIA – La Polonia dovrebbe schierarsi con un modulo speculare: Grabara tra i pali, reparto arretrato formato da Fila e Pestka sulle fasce laterali mentre nel mezzo Wieteska e Bielik. A centrocampo Dziczek in cabina di regia con Jagiello e Zurkowski mezze ali mentre in attacco spazio al trio formato da Michalak, Kownacki e Szymanski.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Italia – Polonia, valevole per la seconda giornata del Gruppo A degli Europei Under 21, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 1.

Le probabili formazioni di Italia – Polonia

ITALIA (4-3-3): Meret; Dimarco, Bonifazi, Mancini, Calabresi, Barella, Mandragora, Pellegrini, Chiesa, Cutrone, Orsolini. Allenatore: Di Biagio

POLONIA (4-3-3): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Pestka, Jagiello, Dziczek, Zurkowski, Michalak, Kownacki, Szymanski. Allenatore: Michnoewicz

STADIO: Renato Dall’Ara