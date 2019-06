Italia – Spagna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Italia – Spagna: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la fase a gironi degli Europei Under 21, calcio d’inizio alle ore 21

BOLOGNA – Domenica 16 giugno alle ore 21 si giocherà Italia – Spagna, incontro valevole per la prima giornata della fase a gironi dell’Europeo Under 21. Sfida che si preannuncia affascinante visto che entrambe le Nazionali puntano alla vittoria finale. Da una parte ci sono i ragazzi di Di Biagio che avranno il vantaggio di giocare tra le mura amiche mentre dall’altra ci sono le Furie Rosse che hanno voglia di riscattare la finale persa contro la Germania nell’edizione di due anni fa.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

ITALIA-SPAGNA IN DIRETTA

Domenica 16 giugno alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ITALIA – Gli Azzurrini dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Meret tra i pali, pacchetto difensivo composto da Adjapong e Pezzella mentre nel mezzo Mancini e Romagna. A centrocampo Mandragora in cabina di regia con Pellegrini e Barella mezze ali mentre in attacco tridente composto da Orsolini, Kean e Chiesa.

QUI SPAGNA – La Nazionale spagnola dovrebbe scendere in campo con un modulo speculare: Simon in porta, reparto difensivo composto da Aguirregabiria e Aaron sulle fasce laterali mentre nel mezzo Vallejo e Meré. A centrocampo Fabian Ruiz in cabina di regia con Merino e Soler mezze ali mentre davanti spazio a Ceballos, Borja Mayoral e Oyarzabal.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Italia – Spagna, valevole per la prima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva dalla RAI.

Le probabili formazioni di Italia – Spagna

ITALIA (4-3-3): Meret; Adjapong, Mancini, Romagna, Pezzella; Pellegrini, Mandragora, Barella; Orsolini, Kean, Chiesa. Allenatore: Di Biagio

SPAGNA (4-3-3): Simon; Aguirregabiria, Vallejo, Meré, Aaron; Merino, Fabian Ruiz; Soler, Ceballos, Oyarzabal; Mayoral. Allenatore: De La Fuente

STADIO: Renato Dall’Ara