David alla Juventus, Samuele Ricci al Milan, Lang e Ndoye al Napoli: i tutte le trattative, colpi ufficiali e voci calde del calciomercato Serie A

MILANO – Il calciomercato di Serie A entra nel vivo e le principali squadre italiane stanno definendo colpi importanti per rafforzare le rispettive rose in vista della stagione 2025/26. Ecco una panoramica discorsiva e ottimizzata delle ultime trattative e ufficialità.

La Juventus ha accolto a Torino Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, sbarcato a parametro zero dopo l’esperienza al Lille. Il giocatore ha già sostenuto le visite mediche alla Continassa e si prepara a diventare il nuovo numero 9 bianconero. Parallelamente, la dirigenza valuta il ritorno di fiamma per David Hancko, difensore slovacco del Feyenoord, per rinforzare un reparto arretrato che ha mostrato fragilità durante il Mondiale per Club.

Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Samuele Ricci dal Torino per 23 milioni più bonus. Il centrocampista toscano rappresenta un tassello chiave nella rivoluzione voluta da Allegri. I rossoneri seguono con attenzione anche Marc Pubill, terzino destro dell’Almería, e Ardon Jashari, regista svizzero del Bruges. In attacco, resta vivo l’interesse per Mateo Retegui, anche se il giocatore è tentato da offerte provenienti dall’Arabia Saudita.

In casa Inter, il caso Calhanoglu tiene banco. Il centrocampista turco è finito nel mirino del Galatasaray e del Manchester United, e la sua eventuale partenza potrebbe innescare una serie di movimenti a centrocampo. Tra i possibili sostituti figurano Ederson (Atalanta), Rovella (Lazio) e Angelo Stiller (Stoccarda).

La Roma è al lavoro per chiudere l’acquisto di Georges Mikautadze dal Lione.L’attaccante georgiano, autore di 17 gol e 11 assist nell’ultima stagione, è valutato 20 milioni dal club francese. I giallorossi puntano a chiudere a 18 milioni, magari con bonus. Mikautadze è considerato il profilo ideale per affiancare Dovbyk nel nuovo attacco di Gasperini.

Il Napoli è vicino a chiudere tre operazioni in entrata: Noa Lang (PSV), Dan Ndoye e Sam Beukema (entrambi dal Bologna). I tre rinforzi sono stati richiesti espressamente da Antonio Conte per dare nuova linfa a esterni e difesa. Intanto, è ufficiale la cessione di Rafa Marín al Villarreal, in prestito con diritto di riscatto.

L’Atalanta ha ufficializzato l’arrivo del giovanissimo Honest Ahanor dal Genoa per 20 milioni. Il classe 2008, primo 2008 titolare in Serie A, rappresenta un investimento importante per il futuro.

Il Genoa ha chiuso due operazioni in entrata: dal Real Madrid arriva il terzino sinistro Rafa Obrador, a titolo definitivo con diritto di recompra per i Blancos, mentre dal Benfica arriva in prestito con diritto di riscatto l’attaccante danese Casper Tengstedt, reduce da una buona stagione al Verona.

Infine, il Cagliari è vicino a chiudere per Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 svincolato dopo il fallimento del Brescia. Il club sardo ha superato la concorrenza di Napoli, Torino e Pisa, puntando forte su un profilo giovane e fisico per affiancare Piccoli e Pavoletti nel nuovo attacco rossoblù.