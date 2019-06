Euro Under 21, Italia-Spagna 3-1: il tabellino della partita

Il tabellino di Italia-Spagna 3-1 il risultato finale, doppietta di Chiesa e gol su rigore di Pellegrini per il successo della Nazionale di Di Biagio.

BOLOGNA – Non potevano cominciare meglio gli Europei per la Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio. Nel match valevole per la prima giornata del Gruppo A gli Azzurrini battono la Spagna 3-1 issandosi al primo posto in coabitazione con la Polonia. Successo in rimonta per l’Italia visto che a passare in vantaggio sono le Furie Rosse con Ceballos ma la doppietta di Chiesa e il rigore di Pellegrini regalano una vittoria fondamentale agli Azzurrini per il prosieguo del cammino. Pochi giorni per ricaricare le pile per gli uomini di Di Biagio che mercoledì torneranno in campo per affrontare la Polonia.

Italia-Spagna 3-1: il tabellino del match

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi (88′ Bastoni), Dimarco; Barella, Mandragora, Lo. Pellegrini; Zaniolo (42′ Orsolini), Kean (60′ Cutrone), Chiesa. Allenatore: Di Biagio

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Martin, Vallejo, Merè, Aguirregabiria; Fabian Ruiz (46′ Merino); Ceballos, Oyarzabal (85′ Rafa Mir), Zubeldia (67′ Fornals), Soler; Borja Mayoral. Allenatore: De La Fuente

RETI: 9′ Ceballos (S), 36′ Chiesa (I), 64′ Chiesa (I), 82′ Rig. Pellegrini (I)

AMMONIZIONI: Calabresi, Zaniolo, Mandragora, Orsolini (I), Vallejo, Soler (S)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 4′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Renato Dall’Ara