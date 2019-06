Italia-Polonia 0-1, il tabellino: decisiva la rete di Bielik

Il tabellino di Italia-Polonia 0-1 il risultato finale: decisiva la rete di Bielik per il successo della Nazionale polacca, tanti rimpianti per gli Azzurrini.

BOLOGNA – Nel match valevole per la seconda giornata del Gruppo A degli Europei Under 21 la Polonia batte l’Italia 1-0 facendo un passo in avanti verso le semifinali. Delusione e tanti rimpianti per la Nazionale di Di Biagio che dilapida almeno quattro palle gol mentre alla Polonia basta l’acuto di Bielik per portare a casa un successo fondamentale nell’economia del Gruppo A. Sabato, dunque, l’ultimo turno con la Polonia che ha disposizione due risultati su tre per centrare le semifinali mentre l’Italia dovrà battere il Belgio e sperare che la Spagna faccia altrettanto con la Polonia.

Italia-Polonia 0-1: il tabellino del match

ITALIA U21 (4-3-3): Meret; Adjapong (81′ Zaniolo); G. Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora (57′ Tonali), Lo. Pellegrini; Orsolini (46′ Kean), Cutrone, Chiesa. CT: Luigi Di Biagio

POLONIA U21 (3-5-2): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Bochniewicz, Pestka; Jagiello (55′ Michalak), Dziczek, Zurkowski; Kownacki (76′ Buksa), Szymanski. CT: Czeslaw Michniewicz

RETI: 40′ Bielik (P)

AMMONIZIONI: Dziczek, Kownacki, Buska (P), Zaniolo (I)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Renato Dall’Ara