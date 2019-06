Ritiro Lazio, precampionato 2019 – 2020: amichevoli estive

Calendario precampionato 2019-2020 della Lazio. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei bianconeri

ROMA – In piena rivoluzione e con mille idee la Lazio è pronta a partire per la stagione 2019/2020. Come lo scorso anno l’obiettivo in campionato sarà quello arrivare in Champions League, mentre in Europa League si punterà ad arrivare più in fondo possibile. Sicuramente ad Auronzo di Cadore non ci sarà Romulo, in quanto la società capitolina ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. É in forte dubbio anche la presenza di Stefan Radu che, dopo un summit con la dirigenza, è stato messo fuori rosa e, salvo stravolgimenti, non dovrebbe partire con i compagni. Chi, invece, potrebbe essere aggregato al gruppo è Jony: la trattativa con il Deportivo la Coruna è ad un buon punto ed il giocatore ha voglia di giocare in Italia. Sul piede di partenza c’è anche Luis Alberto che nelle ultime ora ha rilasciato dichiarazioni molto dure verso il presidente Lotito dichiarando anche l’interesse del Siviglia nei suoi confronti. A tenere banco sono , però, le varie trattative per Milinkovic-Savic che è il giocatore più richiesto a Lotito.

Precampionato 2019-2020 della Lazio: dal ritiro alle amichevoli estive

La Lazio svolgerà la prima parte di ritiro ad Auronzo di Cadore, come da dodici anni a questa parte, per poi spostarsi a Marienfeld. I biancocelesti si alleneranno sotto le Tre Cime di Lavaredo dal 12 al 27 luglio. In questa prima parte prestagionale Inzaghi, di solito, testa i nuovo arrivati per capire a chi affidarsi per puntare alla nuova stagione. Dopo la prima scrematura ci sarà il trasferimento in Germania dopo il 3 agosto. La società biancoceleste sarà impegnata nelle amichevoli internazionali contro il Bournemouth e contro il Celta Vigo.

Date Amichevoli