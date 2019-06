Ritiro Juventus, precampionato 2019 – 2020: amichevoli estive

Calendario precampionato 2019-2020 della Juventus. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei bianconeri

TORINO – La nuova Juventus di Sarri si prepara alla caccia del nono scudetto consecutivo e della, tanto agoniata, Champions League. Il club bianconero ancora non ha reso note le date dei vari ritiri prestagionali, ma verosimilmente il tutto si svolgerà come la scorsa stagione. La prima parte del ritiro sarà alla Continassa dove per la prima volta Sarri avrà di fronte il gruppo per poter iniziare a lavorare. La società intanto sta lavorando per portare volti nuovi, o anche vecchie conoscenze come nel caso di Pogba, in terra Piemontese. Cancelo è sempre più nel mirino del Manchester City, infatti, gli inglesi hanno già formulato un’offerta importante che sta facendo vacillare il club bianconero che, però, ha rifiutato l’inserimento di Danilo nella trattativa. Un volto nuovo già c’è ed è quello di Aaron Ramsey: il gallese è stato acquistato a parametro zero nel corso della scorsa stagione.

Dopo il primo spezzone di pre-stagione svolto “in casa” tutta la squadra si sposterà oltre oceano per svolgere, l’ormai consueta, International Champison Cup. Nelle prime due sfide contro Tottenham (21 luglio) e Inter(24 luglio) i bianconeri stazioneranno a Singapore, mentre per la sfida contro l’Atletico Madrid, che si svolgerà il 10 agosto, faranno ritorno in Europa, precisamente in Svezia. Il programma potrebbe anche cambiare nel caso in cui la Supercoppa Italiana contro la Lazio fosse fissata ad agosto.

Precampionato 2019-2020 della Juventus: dal ritiro alle amichevoli estive

Date amichevoli