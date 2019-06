Copa America, Brasile – Venezuela 0-0: il tabellino del match

Il tabellino del match Brasile – Venezuela 0-0 il risultato finale, la Seleção sbatte sul VAR: annullati due gol a Coutinho e Gabriel Jesus.

SALVADOR – Termina con un pareggio a reti bianche il match tra Brasile e Venezuela valevole per il secondo turno del girone A di Copa America. La Seleção ci prova in tutti i modi ma sbatte sul muro della Vinotinto ed, inoltre, viene fermata dal VAR, che annulla due gol a Coutinho e Gabriel Jesus. Con questo risultato, la Nazionale di Tite sale a quota quattro punti, gli stessi del Perù, mentre il Venezuela va a due con la Bolivia ancora ferma a zero.

Il tabellino del match

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis; Arthur, Casemiro (13′ st Fernandinho); Richarlison (1′ st Gabriel Jesus), Coutinho, Neres (27′ st Everton); Firmino. CT: Tite

VENEZUELA (4-1-4-1): Farinez; Rosales, Osorio, Villanueva, Hernandez; Moreno; Machis (31′ st Figuera), Herrera (23′ st Soteldo), Rincon, Murillo; Rondon (41′ st Martinez). CT: Dudamel

Reti: –

Ammonizioni: Casemiro (B); Murillo, Figuera (V)

Espulsioni: –

Arbitro: Julio Bascunan (Cile)

Stadio: Arena Fonte Nova, Salvador