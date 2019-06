Ritiro Napoli, precampionato 2019-2020: amichevoli estive

Calendario precampionato 2019-2020 del Napoli. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei partenopei

DIMARO – Il secondo posto in campionato non basta più al Napoli che, dopo aver concluso questa stagione alle spalle della Juventus, vuole sognare in grande tentando di riportare il Tricolore all’ombra del Vesuvio. La compagine partenopea si sta muovendo in modo netto sul mercato con l’acquisto di Di Lorenzo ed il sogno non così proibito di James Rodriguez, oggetto del desiderio di Ancelotti che si appresta a vivere la sua seconda stagione dalle parti del San Paolo. La squadra partenopea vuole essere competitiva su tutti i fronti e in tutti i reparti come dimostra la trattativa avanzata con la Roma per il difensore greco Manolas. Siamo solo all’inizio del mercato ma, tra due settimane o poco più, il Napoli partirà alla volta di Dimaro per il consueto ritiro pre-campionato. Dal 6 al 26 luglio la squadra di Ancelotti sosterà nella località trentina per concentrarsi al meglio sulla stagione che verrà. Di seguito il programma completo del ritiro degli azzurri.

Precampionato 2019-2020 del Napoli: dal ritiro alle amichevoli estive

Il Napoli arriverà in quel di Dimaro sabato 6 luglio e svolgerà nel pomeriggio il primo allenamento. L’arrivo di giocatori, tecnici e dirigenti è previsto alla spicciolata. Di seguito le amichevoli estive della compagine di Ancelotti:

Amichevoli:

Sabato 13 luglio il Napoli affronterà il Benevento

venerdì 19 luglio avversario da definire

Mercoledì 24 luglio i partenopei giocheranno contro la Cremonese alle ore 17.30

Annunciate anche le amichevoli internazionali

Domenica 28 luglio Napoli-Liverpool

Domenica 4 agosto Marsiglia-Napoli

Come al solito ci sarà spazio per gli incontri tra squadra tifosi nella località trentina