Ritiro Milan, precampionato 2019 – 2020: amichevoli estive

Calendario precampionato 2019-2020 del Milan. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei rossoneri

MILANO – La mancata qualificazione in Champions League è ancora difficile da digerire per il Milan che, nella stagione conclusa circa un mese fa, ha chiuso con il quinto posto in classifica sfiorando l’accesso alla competizione più prestigiosa del vecchio continente. Nel corso di queste tre settimane ci sono stati grossi cambiamenti a cominciare dalla panchina con Giampaolo al posto del dimissionario Gattuso e l’addio di Leonardo con conseguente promozione di Maldini e il ritorno di Boban, con quest’ultimo tornato a vestire i colori rossoneri dopo gli anni trascorsi alla FIFA come braccio destro di Infantino. Tra poco meno di tre settimane la compagine rossonera si riunirà per preparare al meglio una stagione che assomiglia più ad un “Anno 0” con l’obiettivo primario di conquistare l’accesso alla prossima Champions League, terreno fertile per il Milan per molti anni.

Precampionato 2019-2020 del Milan, dal ritiro alle amichevoli estive

L’inizio del ritiro estivo del Milan inizierà come di consueto a Milanello dove la squadra si riunirà il prossimo 8 luglio per ritrovarsi e ricominciare a correre in vista di una stagione che si preannuncia lunga a dispendiosa dal punto di vista psicofisico. Dopo dieci giorni i rossoneri saranno impegnati nell’International Champions Cup che vedrà il Milan sfidare Bayern Monaco, Benfica e Manchester United per l’ormai tradizionale torneo che si gioca l’estate.

Partenza per gli Stati Uniti fissata per il 17 luglio dove una settimana dopo (24 luglio), alle ore 3 italiane, i rossoneri affronteranno i campioni tedeschi del Bayern Monaco. Il secondo appuntamento, invece, è previsto per il 28 luglio quando la squadra di Giampaolo giocherà contro il Benfica alle ore 21 italiane. L’ultimo match in programma è invece il 3 agosto contro i Red Devils del Manchester United. L’inizio del ritiro del Milan potrà essere seguito su Milan TV mentre gli incontri dell’ICC, riguardanti la compagine rossonera, potranno essere seguiti su Sportitalia.