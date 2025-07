Europei femminili, Portogallo-Italia 0-0: diretta live e risultato

GINEVRA – Oggi, lunedì 7 luglio 2025 alle ore 21, le nazionali femminili di Portogallo e Italia si affrontano nella seconda giornata del Gruppo B degli Europei di calcio femminile 2025, in corso in Svizzera.

Le azzurre sono vicine alla qualificazione Dopo il successo per 1-0 all’esordio contro il Belgio, la Nazionale italiana femminile affronta il Portogallo con l’obiettivo di consolidare il primato nel Gruppo B. Una vittoria garantirebbe l’accesso matematico ai quarti di finale con una giornata d’anticipo, confermando l’ottimo stato di forma del gruppo guidato da Andrea Soncin.

Il Portogallo obbligato a reagire Le lusitane arrivano alla sfida reduci da una pesante sconfitta per 5-0 contro la Spagna. Per mantenere vive le speranze di qualificazione, il Portogallo è chiamato a una prestazione solida e concreta, soprattutto sul piano difensivo, dove ha mostrato evidenti fragilità.

L’Italia punterà sulla qualità offensiva di Cristiana Girelli e Benedetta Glionna (o Cantore, a seconda delle scelte), supportate da un centrocampo dinamico e tecnico. La pressione alta e il controllo del possesso saranno elementi centrali nel piano gara azzurro. Il Portogallo, invece, potrebbe optare per un baricentro più basso e ripartenze rapide, cercando di sfruttare eventuali spazi concessi in transizione.

A dirigere la gara sarà Ivana Martinčić, coadiuvata dalle assistenti Sanja Rodjak-Karšić e Staša Špur. Quarto ufficiale Tess Olofsson Al VAR ci sarà Christian Dingert

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PORTOGALLO D-ITALIA D]

Morais P., Gomes D., Costa C., Pinto F., Borges A., Norton A., Pinto T., Nazareth K., Marchao J. (dal 21' st Amado C.), Capeta A. (dal 21' st Silva J.), Silva D..Amado C., Bea, Correia C., Cota-Yarde S., Encarnacao T., Faria A., Jacinto A., Seica A., Silva D., Silva J., Sousa Alves L. C., Teixeira Pereira I.Neto F..Giuliani L., Lenzini M., Salvai C., Linari E., Di Guglielmo L., Giugliano M. (dal 14' st Greggi G.), Severini E., Boattin L., Caruso A., Girelli C., Cantore S. (dal 14' st Cambiaghi M.).Baldi R., Bergamaschi V., Bonansea B., Cambiaghi M., Durante F., Goldoni E., Greggi G., Oliviero E., Piemonte M., Piga J., Schatzer E., Serturini A.Soncin A..al 40' pt Giugliano M. (Italia D).