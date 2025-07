Juventus su Sancho, Milan vicino a Jashari, Theo verso l’Al-Hilal. In Serie B, Monza, Catanzaro e Palermo protagoniste

MILANO – Il calciomercato estivo del 2025 sta entrando nel vivo, e le big della Serie A si muovono tra colpi già chiusi, trattative calde e suggestioni che infiammano i tifosi. La Juventus, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Jonathan David, punta ora a un altro nome di spessore per rinforzare il reparto offensivo: Jadon Sancho. L’inglese, in uscita dal Manchester United, rappresenterebbe un innesto di qualità e fantasia, ma la trattativa resta complessa sia per i costi che per la concorrenza internazionale. Intanto, si raffredda la pista che porta a Victor Osimhen: il nigeriano, accostato ai bianconeri nelle scorse settimane, sembra destinato a restare al Galatasaray, dove ha ritrovato continuità e centralità.

Anche il Milan è molto attivo. I rossoneri sono vicini all’acquisto di Ardon Jashari, centrocampista svizzero del Club Brugge, che potrebbe portare dinamismo e visione di gioco alla mediana di Fonseca. Ma a tenere banco è soprattutto il futuro di Theo Hernandez: il terzino francese, uno dei pilastri della squadra, è sempre più vicino all’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Un addio che avrebbe il sapore della fine di un’era, e che costringerebbe il Milan a intervenire pesantemente sul mercato per trovare un sostituto all’altezza.

In casa Inter, il focus è sulle uscite. I nerazzurri stanno cercando di sfoltire la rosa per fare spazio a nuovi innesti e alleggerire il monte ingaggi. Tra i nomi in uscita c’è Tajon Buchanan: l’esterno canadese, reduce da una stagione altalenante, è valutato 15 milioni e ha attirato l’interesse di club come Villarreal, Brentford e Eintracht Francoforte. Sul fronte entrate, restano nel mirino Ederson e il giovane Leoni, due profili che piacciono per caratteristiche tecniche e prospettiva.

Il Napoli, dopo una stagione di transizione, è pronto a rilanciarsi. Il club partenopeo è attivo su più fronti e ha già chiuso un’operazione in uscita: Cyril Ngonge è stato ceduto al Torino per 10 milioni di euro.

La Lazio, invece, sogna il ritorno di Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli è attualmente svincolato dopo l’esperienza in MLS, e Maurizio Sarri lo accoglierebbe a braccia aperte. Tuttavia, l’operazione è tutt’altro che semplice: ci sono ostacoli economici legati all’ingaggio e questioni regolamentari da risolvere, ma l’idea resta viva.

Infine, la Fiorentina si trova a gestire un caso spinoso: quello di Dodô. Il terzino brasiliano ha espresso la volontà di lasciare il club, e la Juventus osserva con interesse. Tuttavia, secondo indiscrezioni, il giocatore avrebbe promesso di non trasferirsi ai bianconeri, forse per rispetto verso la tifoseria viola. Una situazione delicata, che potrebbe sbloccarsi solo nelle ultime settimane di mercato.

Uno sguardo alla Serie B

Il mercato della Serie B si accende, con diverse squadre già protagoniste di manovre ambiziose in vista della nuova stagione. Il Monza è tra le più attive: il club brianzolo punta al ritorno immediato in Serie A e si avvicina all’ingaggio di Castellini, rinforzo mirato per la difesa. Scatenato anche il Catanzaro, che dopo aver chiuso per Frosinini, sta trattando due nuovi innesti: il terzino esperto Gianluca Di Chiara e il giovane talento Fabio Rispoli dal Como.

Curiosa l’operazione in cantiere tra Sampdoria ed Empoli: si parla di uno scambio inusuale che porterebbe Ioannou in Toscana, con i blucerchiati pronti ad accogliere due giovani prospetti, Nabian Herculano e Noah El Biache.

Prosegue la sinergia tra Spezia e Atalanta: dopo gli arrivi di Cittadini e Vlahovic, si lavora anche per il prestito di Andrea Oliveri, ex Bari, per rinforzare il centrocampo ligure. Infine, il Palermo guarda con interesse a Emmanuel Gyasi dell’Empoli. L’esterno offensivo è considerato l’alternativa ideale a Elia dello Spezia, altro nome sul taccuino dei rosanero.