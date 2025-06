Salisburgo-Al Hilal: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Salisburgo-Al-Hilal di Lunedì 23 giugno 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Coppa del Mondo FIFA per club

WASHINGTON – Lunedì 23 giugno 2025 , alle ore 00:00 si gioca Salisburgo – Al-Hilal , match valido per la giornata 2 della Coppa del Mondo FIFA per club . Appuntamento allo stadio Audi Field dove il match sarà sotto la direzione dell’arbitro Sampaio Wilton. . I bookmakers danno favorita la Al-Hilal e la quota della vittoria è data a 1.80 mentre il pareggio è dato a 4.00 e la sconfitta a 4.10.

Il Salzburg ha inanellato 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 12 reti e subendone 8 . Buon avvio di Mondiale con il successo per 2-1 sul Pachuca . Questa sfida consentirebbe di ottenere il quarto successo consecutivo in gare ufficiali . Complessivamente gli austriaci vantano ben 10 successi nelle ultime 15 giocate . Tre punti per archiviare con un turno d’anticipo il passaggio agli ottavi di finale . L’Al-Hilal é reduce da 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 12 reti e subito 5 . Il prestigioso pareggio per 1-1 con il Real Madrid, storico perchè il primo di una squadra asiatica contro una europea tiene aperte le speranze di qualificazione . Sono saliti a sei i match senza sconfitte . L’esordio in panchina di Simone Inzaghi ha visto come protagonista il portiere Yassine Bounoun abile a parare un rigore decisivo nei minuti di recupero .

Ricordiamo che nel Gruppo H Coppa del Mondo FIFA per club prima é il Salzburg con 3 , seguito da Real Madrid e Al-Hilal con 1 quindi Pachuca 0 .

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SALISBURGO-AL HILAL]

SALZBURG: Zawieschitzky C., Lainer S., Gadou J., Rasmussen J., Kratzig F., Nene D., Bidstrup M., Sulzbacher V., Gloukh O., Baidoo E., Ratkov P.. A disposizione:



AL-HILAL: Bono, Cancelo J., Koulibaly K., Tambakti H., Lodi R., Neves R., Malcom, Kanno M., Milinkovic-Savic S., Al Dawsari S., Marcos Leonardo. A disposizione:



Reti:

Zawieschitzky C., Lainer S., Gadou J., Rasmussen J., Kratzig F., Nene D., Bidstrup M., Sulzbacher V., Gloukh O., Baidoo E., Ratkov P..Bono, Cancelo J., Koulibaly K., Tambakti H., Lodi R., Neves R., Malcom, Kanno M., Milinkovic-Savic S., Al Dawsari S., Marcos Leonardo.

Probabili formazioni di Salisburgo-Al Hilal

SALISBURGO (4-4-2): Zawieschitzki; Lainer, Rasmussen, Gadou, Kratzig; Nene, Sulzbacher, Bidstrup, Glouck; Onisiwo, Vertessen. Allenatore: Letsch.

AL HILAL (4-2-3-1): Bono; Cancelo, Altambakti, Koulibaly, R. Lodi; R. Neves, Nasser D.; Malcom, Milinkovic-Savic, Salem; M. Leonardo. Allenatore: Inzaghi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà a trasmettere in diretta e in esclusiva la sfida Salzburg – Al-Hilal , valida per la giornata 2 del campionato Coppa del Mondo FIFA per club . Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Salzburg – Al-Hilal in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.

La diretta su Calciomagazine

Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi aggiornamenti dalle ore 00:00 del risultato e dei principali fatti.