AeQuilibrium Cup 2025: Locri incorona Emilia e Lombardia

Emilia Romagna e Lombardia vincono il Trofeo delle Regioni 2025 a Locri. Spettacolo, sport e futuro sulla sabbia calabrese

LOCRI – Si è conclusa venerdì 18 luglio, a Locri (RC), la diciannovesima edizione dell’AeQuilibrium-Cup Trofeo delle Regioni di beach volley. La manifestazione, organizzata quest’anno con il fondamentale supporto del Comitato Regionale FIPAV Calabria, ha visto ai nastri di partenza ventuno rappresentative regionali. Ogni rappresentativa è stata suddivisa in sette gironi da tre squadre (3 partite a girone, 2 partite a squadra) sulla base del Ranking, effettuato prendendo in considerazione il piazzamento nelle ultime 3 edizioni disputate (2019-2023 – 2024). Al termine di ogni pool è stato poi stilato il ranking definitivo per la Fase a doppia eliminazione.

TABELLONE FEMMINILE

Nel Tabellone femminile, ad aggiudicarsi l’edizione 2025 è stata l’Emilia Romagna del duo Margot Piraccini/Isotta Tognon, che in finale ha superato al tie-break 2-1 (21-15, 19-21, 15-8) le laziali Micol Lafuenti/Stella Fioravanti. Un percorso netto quello delle emiliane che in Calabria hanno collezionato solo vittorie, in ordine di tempo contro Liguria 2, Sicilia, Umbria, Trentino, Lombardia, ed il Veneto in semifinale. Terzo gradino del podio per le venete Gaia Bozza e Lavinia Zorzetto, che in 49 minuti hanno vinto sulla Sicilia del duo Sofia Schilirò/Noemi Romano con il punteggio di 2-1 (19-21, 21-16, 15-10).

Finale 3°-4° posto

Veneto – Sicilia 2-1 (19-21, 21-16, 15-10)

Finale 1°-2° posto

Emilia Romagna – Lazio 2-1 (21-15, 19-21, 15-8)

Classifica femminile

1.Emilia Romagna 2.Lazio 3.Veneto 4.Sicilia 5.Lombardia 5.Piemonte 7.Calabria 7.Trentino 9.Marche 9.Abruzzo 9.Liguria 9.Toscana 13.Alto Adige Sud Tirol 13.Puglia 13.Umbria 13.Campania 17.Calabria 2 17.Sardegna 17.Molise 17.Basilicata 17.Liguria 2

TABELLONE MASCHILE

Nel Tabellone maschile invece, è stata la Lombardia ad aggiudicarsi la diciannovesima edizione dell’AeQuilibrium-Cup Trofeo delle Regioni. Per la rappresentativa lombarda, si tratta del secondo successo consecutivo, dopo la vittoria nello scorso anno. La coppia formata da Iacopo Illini e Ousman Sanneh è riuscita ad imporsi con un netto 2-0 (21-17, 21-16) sui veneti Elia Tiozzo Netti e Leonardo Montagner in 43 minuti di gioco. Per la rappresentativa lombarda, una sola sconfitta nella manifestazione calabrese, contro il Lazio. Terzo posto invece per il Lazio del duo Jack Bernardini/Cristian Romiti, che nella finale 3°-4° posto è riuscito ad avere la meglio con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-19) sui padroni di casa della Calabria Antonio Lucchino e Fabrizio Pratico’.

Finale 3°-4° posto

Lazio – Calabria 2-0 (21-19, 21-19)

Finale 1°-2° posto

Lombardia – Veneto 2-0 (21-17, 21-16)

Classifica maschile

1.Lombardia 2.Veneto 3.Lazio 4.Calabria 5.Trentino 5.Sicilia 7.Campania 7.Emilia Romagna 9.Sardegna 9.Puglia 9.Marche 9.Alto Adige Sud Tirol 13.Umbria 13.Piemonte 13.Liguria 13.Toscana 17.Molise 17.Abruzzo 17.Valle D’Aosta 17.Basilicata 17.Calabria 2

DIRETTA STREAMING

Per l’edizione 2025 dell’Aequilibrium-Cup Trofeo delle Regioni di beach volley, tutte le gare del campo centrale sono state trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della la Federazione Italiana Pallavolo.

ALBO D’ORO

FEMMINILE: 2004 Emilia Romagna; 2005 Veneto; 2006 Sicilia; 2007 Veneto; 2008 Marche; 2009 Emilia Romagna; 2010 Abruzzo; 2011 Piemonte; 2012 Veneto; 2013 Lazio; 2014 Lombardia; 2015 Marche, 2016 Abruzzo, 2017 Veneto, 2018 Veneto, 2019 Veneto, 2023 Veneto, 2024 Veneto, 2025 Emilia Romagna.

MASCHILE: 2004 Emilia Romagna; 2005 Puglia; 2006 Emilia Romagna; 2007 Puglia; 2008 Lazio; 2009 Trentino; 2010 Veneto; 2011 Veneto; 2012 Emilia Romagna; 2013 Trentino; 2014 Marche; 2015 Abruzzo; 2016 Marche, 2017 Veneto, 2018 Veneto, 2019 Liguria, 2023 Marche, 2024 Lombardia, 2025 Lombardia.