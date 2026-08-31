AlbinoLeffe-Ospitaletto 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta AlbinoLeffe-Ospitaletto di lunedì 31 agosto 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

ZANICA – Lunedì 31 agosto 2026, alle ore 21.00, all’AlbinoLeffe Stadium di Zanica, l’AlbinoLeffe affronterà l’Ospitaletto per il secondo turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Nella prima giornata l’AlbinoLeffe si è imposta di misura 1-2 sul campo della Giana Erminio per effetto delle reti siglate da Pinto, Mandelli e De Paoli su calcio di rigore.

Invece l’Ospitaletto si è imposto tra le mura amiche 2-0 nel derby bresciano con il Lumezzane grazie alle marcature di Mondini e Stefanoni. L’incontro sarà diretto da Marco Costa di Busto Arsizio, che sarà coadiuvato da Giovanni Pandolfo e Thomas Storgato, entrambi di Castelfranco Veneto, il quarto ufficiale sarà Gianmarco Vailati di Crema, operatore Fvs Gennantonio Martone di Monza.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ALBINOLEFFE-OSPITALETTO]

ALBINOLEFFE: Baldi G., Boloca G., Potop S., Sciacca G., Barba B., Sassi S., Mandelli A., Lombardi A., Bertin E., De Paoli A., Sali G.. A disposizione: Agostinelli M., Botti M., Ciko S., Colombi A., Desogus J., Franchini F., Generali F., Michielin M., Orfei A., Simonelli T., Stanzani L., Trapletti M.



OSPITALETTO: Fratti C., Gualandris M., Nessi R., Possenti M., Casali M., Mondini G., Guarneri M., Panatti M., Messaggi C., Galuppini F., Gobbi F.. A disposizione: Cantamessa S., Mundi R., Paganotti M., Plutnik A., Ragnoli Galli F., Scanacapra T., Stefanoni D., Tigani E., Torri A., Valente M., Valota G.



Reti:

Baldi G., Boloca G., Potop S., Sciacca G., Barba B., Sassi S., Mandelli A., Lombardi A., Bertin E., De Paoli A., Sali G..Agostinelli M., Botti M., Ciko S., Colombi A., Desogus J., Franchini F., Generali F., Michielin M., Orfei A., Simonelli T., Stanzani L., Trapletti M.Fratti C., Gualandris M., Nessi R., Possenti M., Casali M., Mondini G., Guarneri M., Panatti M., Messaggi C., Galuppini F., Gobbi F..Cantamessa S., Mundi R., Paganotti M., Plutnik A., Ragnoli Galli F., Scanacapra T., Stefanoni D., Tigani E., Torri A., Valente M., Valota G.

Le dichiarazioni

Andrea Mandelli ha commentato con equilibrio e lucidità il successo dell’AlbinoLeffe a Gorgonzola, definendolo un segnale importante di consapevolezza e della cohesione di un gruppo che lavora insieme da un anno. Pur soddisfatto per la vittoria in una gara molto difficile, ha ricordato come si tratti solo della prima tappa di un campionato lungo, da costruire “mattoncino su mattoncino”. Guardando alla sfida con l’Ospitaletto, Mandelli ha sottolineato il valore della continuità degli avversari, una squadra che negli ultimi anni ha mantenuto l’ossatura del gruppo capace di vincere la Serie D e consolidarsi in categoria. La sconfitta dello scorso anno, pur lasciando qualche scoria, rappresenta per lui un insegnamento utile, ma non più un pensiero da trascinare. L’AlbinoLeffe ha preparato ogni dettaglio della gara con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e regalare una soddisfazione ai propri tifosi.

Andrea Quaresmini ha presentato con realismo e prudenza la sfida contro l’AlbinoLeffe, sottolineando come la gara si preannunci complessa contro una squadra solida, che pur avendo cambiato allenatore ha mantenuto gran parte dell’organico e un sistema di gioco simile alla scorsa stagione. L’allenatore dell’Ospitaletto ha evidenziato come il successo ottenuto sabato contro il Lumezzane abbia dato morale e convinzione al gruppo, pur riconoscendo che la squadra non è ancora al massimo della condizione. Quaresmini ha indicato nella fase di palleggio l’aspetto su cui si aspetta i maggiori miglioramenti, chiedendo un possesso più consistente e una gestione dei ritmi che permetta alla sua formazione di avere il controllo del gioco senza subire quello degli avversari. Ha infine richiamato la necessità di pazienza nella gestione della partita, elemento che ritiene fondamentale per affrontare al meglio un avversario di valore come l’AlbinoLeffe.

La presentazione del match

QUI ZANICA – Marco Zaffaroni dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Baldi a difesa della porta; Boloca, Potop e Sciacca a completare il pacchetto difensivo; Bertin, Lombardi, Mandelli, Sassi e Barba in mediana; il tandem d’attacco dovrebe essere formato da De Paoli e Sall.

QUI OSPITALETTO – Invece Andrea Quaresmini dovrebbe rispondere con il 4-3-3 con Ferrante tra i pali; Casali, Possenti, Nessi e Gualandris a completare la retroguardia; Mondini, Panatti e Guarneri a metà campo; Galuppini, Gobbi e Messaggi in avanti.

Le probabili formazioni di AlbinoLeffe-Ospitaletto

ALBINOLEFFE (3-5-2): Baldi; Boloca, Potop, Sciacca; Bertin, Lombardi, Mandelli, Sassi, Barba; De Paoli, Sall. Allenatore: Marco Zaffaroni.

OSPITALETTO (4-3-3): Ferrante; Casali, Possenti, Nessi, Gualandris; Mondini, Panatti, Guarneri; Galuppini, Gobbi, Messaggi. Allenatore: Andrea Quaresmini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 259) e Now Tv.