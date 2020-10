La partita Alessandria – Novara del 12 ottobre 2020 in diretta: dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Buzzegoli e Eusepi arriva nei minuti finali la rete che decide il derby. Nell’occasione bello scatto di Cisco che offre l’assist vincente in collaborazione con il velo di Gonzalez

Cronaca diretta e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: ALESSANDRIA - NOVARA 1-2 SECONDO TEMPO 47' è finita! Il Novara trova la stoccata decisiva in pieno recupero e festeggia per il successo esterno nel derby. 2-1 il risultato finale a favore degli ospiti. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live 47' angolo per l'Alessandria non sfruttato e dell'altra parte contropiede due contro due con Gonzalez che vede Panico, ingresso in area e conclusione tra le braccia di Crisanto che salva dalla terza capitolazione! 46' VANTAGGIO DEL NOVARA!!! FIRENZE!!!! Cisco volta sulla destra superando in velocità due persone, cross basso dal fondo, velo di Gonzalez e conclusione da due passi di Firenze. Palla debole deviata ma non trattenuta da Crisanto, tocco sul palo e finisce in fondo al sacco 44' 3 minuti di recupero 41' ottimo intervento difensivo di Blodett su Firenze 40' pressing alto del Novara che prova a spingere sfruttando le forze fresche dei neo entrati 38' sventagliata di Buzzegoli per Cisco fermato in posizione di fuorigioco. Proteste dalla panchina dove viene allontanato un membro presente 36' qualche errore di troppo nella misura dei passaggi, squadre un pò stanche dopo aver speso molto 35' match che sembra un pò congelato dopo questa serie di cambi, il pari potrebbe star bene a entrambe le squadre 31' dentro Arrighini per Chiarello 27' in campo Blondett per Prestia, spazio anche per Cisco al posto di Zigoni 25' Zigoni per Panico sulla sinistra in verticale ma ultimo passaggio per Gonzalez un pò corto e può intervenire la difesa 24' chiusura di Cagnano in area, nell'occasione Eusepi cerca al limite una conclusione ma non trova lo spazio 22' angolo conquistato da Zigoni, sugli sviluppi anticipa tutti con i pugni Crisanto 21' migliore l'approccio alla partita dell'Alessandria in questa ripresa dove ha tenuto quasi costantemente il pallino del gioco 18' problemi per Sbraga che deve lasciare il campo, al suo posto c'è Bellich. Dentro anche Collodel per Bianchi 17' cross di Firenze allontanata di testa dalla difesa quindi su tentativo dal limite di Buzzegoli che cicca un pò la sfera, nessuno arriva al colpo sotto porta! 16' prova a farsi sempre più arrembante l'offensiva dell'Alessandria, ci prova Chiarello dai 25 metri ma palla alta 15' filtrante di Chiarello in area ma Lanni in presa bassa anticipa tutti 14' nuova chance per Celia che calcia da fermo al limite e rasoterra di alcuni metri a lato 13' cross indisioso di Parodi, smanaccia sul primo palo di Lanni e sul secondo palo Celia calcia alto da posizione defilata 12' contropiede per il Novara ma Gonzalez in area calciata debole da posizione defilata e dell'altra parte Alessandria fermata in offside 11' punizione di Castellano dalla sinistra, la sfera calciata a mezz'altezza attraversa l'intero specchio della porta e finisce sul fondo 9' Firenze e Gonzalez in campo per Schiavi e Lamini 8' fallo in attacco di Suljic che ha già un giallo e deve fare attenzione 5' contropiede di Panico che supera un avversario al limite, converge e si vede deviare da un difensore la sfera in corner. Anticipo sul primo palo di Eusepi che conquista anche una punizione 3' cross quasi dal fondo di Celia, in scivolata Sbraga devia in angolo. Sugli sviluppi resta in possesso palla la squadra di casa 2' Parodi scarica per Castellano al limite dell'area ma alza la mira, palla sopra la traversa si riparte! nessun cambio nell'intervallo e calcio d'inizio battuto dall'Alessandria squadre nuovamente in campo per il secondo tempo dell'incontro PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo del derby sull'1-1, a Buzzegoli ha risposto Eusepi su rigore. Aggiornamento fra qualche minuto per seguire assieme il secondo tempo del match 44' 1 minuto di recupero 41' cross basso molto pericoloso dal fondo di Celia con nessun che riesce a trovare il tap in vincente da due passi! 37' buoni scambi per la squadra di casa che appare molto reattiva 33' giallo a Cosenza che in scivolata prende in pieno il suo avversario bravo a superarlo in velocità. Sulla successiva punizione, gioca in anticipo di testa la difesa quindi fallo subito da Schiavi. Rimessa dal fondo affidata a Crisanto 32' fermato in offside Chiarello che pescato in area conclude in modo vincente superando Lanni alla sua destra. Proteste della squadra di casa, resta qualche dubbio sulla posizione del giocatore 31' Schiavi in area per Lanini e conclusione sul primo palo disinnescata dall'ottimo intervento di Crisanto! 30' errore in appoggio del Novara, rimedia Lanni uscendo fuori area per allontanare la sfera 26' si riprende a giocare con Corazza che sembra perfettamente ristabilito 25' a terra Corazza dopo uno scontro di gioco, in campo lo staff medico a verificare le condizioni del giocatore 23' EUSEPI!!!! PAREGGIO DELL'ALESSANDRIA!!! Dal dischetto il numero 9 spiazza Lanni concludendo alla sua destra! 22' rigore per l'Alessandria! Su tentativo di Schiavi dal limite il pallone viene murato dal braccio di Schiavi 19' fallo di Eusebi su Panico, molto intraprendente in questo avvio. Traversone di Buzzegoli, Crisanto anticipa tutti in presa alta 17' circolazione palla per l'Alessandria, gli avversari serrano le fila, difficile trovare spazi 13' immediata reazione dell'Alessandria che conquista un angolo, sugli sviluppi segnalato un fallo in attacco su Sbraga 11' BUZZEGOLI!!!! VANTAGGIO DEL NOVARA!!! Bella palla lavorata in area da Panico che spalle alla porta vede il compagno e colpo di precisione dal limite con il mancino e sfera che si infila alla destra di Crisanto 9' primo giallo della partita per Suljic autore di un fallo a interruzione di una ripartenza 8' azione personale di Chiarello che arriva fino al limite per calciare e sfera deviata da un difensore in angolo, uscendo di qualche metro alla sinistra del portiere 6' punizione conquistata da Corazza ai 25 metri, buono il movimento del giocatore che stava saltando il suo Migliorini. Punizione di Suljic con il destro all'altezza del vertice destro dell'area e palla che sfiora l'esterno della rete! 4' palo clamoroso di Lanini! Cross dal fondo verso il primo palo dove il giocatore anticipa tutti ma centra il legno a portiere battuto! 3' fallo in attacco per l'Alessandria, prova a guadagnare metri il Novara 2' squadre molto corte, primo possesso palla ragionato per i padroni di casa partiti! calcio d'avvio battuto dal Novara Le squadre fanno in questo momento il loro ingresso sul terreno di gioco Benvenuti alla diretta di Alessandria - Novara, seguiremo in tempo reale il derby a partire dall'ingresso in campo dei giocatori con la nostra cronaca. TABELLINO ALESSANDRIA (3-4-3): Crisanto; Prestia (dal 27' st Blondett), Cosenza, Macchioni; Parodi, Castellano, Suljic, Celia; Chiarello (dal 31' st Arrighini), Eusepi, Corazza. A disposizione: Crosta, Scognamillo, Di Quinzio, Gazzi, Casarini, Poppa, Bellodi, Rubin, Baschiazzorre. Allenatore: Gregucci NOVARA (4-3-3): Lanni; Lamanna, Migliorini, Sbraga (dal 18' st Bellich), Cagnano; Schiavi (dal 9' st Firenze), Buzzegoli, Bianchi (dal 18' st Collodel); Lanini (dal 9' st Gonzalez), Zigoni (dal 27' st Cisco), Panico. A disposizione: Desjardins, Natalucci, Zunno, Pagani, Rusconi, Tordini, Iervolino. Allenatore: Branchieri Reti: all'11 pt Buzzegoli, al 23' pt Eusepi, al 46' st Firenze Ammonizioni: Suljic, Cosenza, Schiavi Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa

La presentazione del match

ALESSANDRIA – Questa sera, lunedì 12 ottobre, alle ore 21 andrà in scena Alessandria – Novara, incontro valevole per il posticipo della quarta giornata del Girone A di Serie C. Il match si giocherà a porte chiuse in quanto la Regione Piemonte non permette ai club di Serie C di aprire le porte degli impianti ai tifosi “nonostante l’Alessandria Calcio di assicurare il totale e completo rispetto delle regole: capienza, distanziamento interpersonale e obbligo di indossare la mascherina” riferisce il club. Da una parte troviamo i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta esterna contro il Lecco ed in classifica occupano l’undicesima posizione con 4 punti mentre dall’altra ci sono gli ospiti che vengono dal successo casalingo contro la Giana Erminio ed in classifica occupano la quinta posizione con 6 punti.

QUI ALESSANDRIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1 con Crisanto in porta, pacchetto difensivo composto da Blondett, Cosenza e Scognamillio. A centrocampo Casarini e Suljc in cabina di regia con Rubin e Cella sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Di Quinzio e Corazza alle spalle di Arrighini.

QUI NOVARA – Gli ospiti dovrebbero schierarsi col 4-3-3 con Lanni tra i pali, reparto arretrato formato da Lamanna e Cagnano sulle corsie esterne mentre nel mezzo Migliorini e Bove. A centrocampo Buzzegoli in cabina di regia con Schiavi e Bianchi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Gonzalez, Zigoni e Panico.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Alessandria – Novara, valevole per il posticipo della quarta giornata del Girone A di Serie C, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma ELEVEN SPORTS e su RAI SPORT (CANALE 557).

Le probabili formazioni di Alessandria – Novara

ALESSANDRIA (3-4-2-1): Crisanto; Blondett, Cosenza, Scognamillio, Rubin, Casarini, Suljc, Cellla, Di Quinzio, Corazza, Arrighini. Allenatore: Gregucci

NOVARA (4-3-3): Lanni; Lamanna, Migliorini, Bove, Cagnano, Schiavi, Buzzegoli, Bianchi, Gonzalez, Zigoni, Panico. Allenatore: Banchieri

STADIO: Giuseppe Moccagatta