Allegri: “Mi prendo un anno sabbatico, torno nel 2020”

Le parole dell’ex allenatore della Juventus che ha tolto ogni dubbio circa il suo immediato futuro, tornerà in panchina nel 2020.

PESCARA – Massimiliano Allegri non allenerà nella prossima stagione. A confermarlo è lo stesso tecnico toscano con queste parole: “Sto fermo un anno, anche perché c’è da riprendere un po’ in mano la vita privata. Mi serve quest’anno per ricaricarmi per il prossimo. Questi ultimi 16 sono stati anni in cui ero nella centrifuga. Lasci un po’ andare gli affetti familiari”. Allegri ha poi proseguito: “Non si può stare tutto l’anno a cento all’ora. Per avere dei picchi alti, devi fare ‘cazzeggio creativo’ con divertimenti e uscite con gli amici per poi acquisire la lucidità che ti serve per alzare la prestazione. Quando ho bisogno di staccare vado a casa, vado a Livorno, dagli amici. Poi torno fresco e do il massimo”.

E sull’esperienza alla Juventus ha aggiunto: “I cinque anni alla Juve sono stati tutti diversi, devi essere lucido e prendere le decisioni giuste al momento giusto. Noi non alleniamo 25 giocatori ma 25 aziende, c’è chi guadagna un milione e chi 10: nell’ambiguità succede casino. Quest’anno ho fatto 38 formazioni diverse su 38 partite, ma i titolari sapevano di essere i titolari e lo stesso per le riserve”.