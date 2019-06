Italia – Giamaica: Mondiale femminile in diretta, ecco dove

Oggi pomeriggio alle 18 il secondo match di qualificazione agli ottavi si potrà seguire su Rai 2 e Sky Mondiali (canale 202). La vigilia con la Ct Bartolini e la Gama

REIMS – Si gioca oggi pomeriggio, venerdì 14 giugno ore 18 allo stadio ‘Auguste Delaune’ di Reims la seconda gara dei Mondiali per le ragazze dell’Italia. Sfida contro la Giamaica che si potrà seguire in diretta su Rai 2 e Sky Mondiali, canale 202. Una gara da non sottovalutare e che potrebbe far staccare anticipatamente il pass per gli ottavi di finale. Il successo all’esordio con l’Australia (ieri ha superato 3-2 il Brasile) ha fatto salire il morale delle Azzurre che tuttavia sanno bene che non è stato ancora fatto nulla. Nella conferenza alla vigilia del match odierno la Ct Milena Bertolini ha fatto il punto sulla squadra:

“Il nostro obiettivo è passare il turno vedo le ragazze molto concentrate, sanno che questa partita è la più difficile e che nasconde tante insidie perché la Giamaica è in quarta fascia e non ha lo stesso blasone dell’Australia. Hanno giocatrici di grande velocità e fisicità, qualità che nel calcio femminile fanno la differenza. Scenderà in campo la miglior formazione possibile, non faccio calcoli di nessun tipo. Quando abbiamo iniziato il percorso la Giamaica era l’avversaria a cui rubare punti per cercare di passare il turno. Non so se cambieranno modulo o giocatrici noi come sempre dobbiamo pensare prima di tutto a noi, a come impostare la partita, poi in base all’avversario potremo valutare di fare qualche aggiustamento anche nel corso della partita”.

Con la Ct è intervenuta anche Sara Gama: “Non guardiano indietro, ma avanti. La Giamaica non va assolutamente sottovalutata, non c’è pericolo perché siamo consce di dove siamo e sappiamo che dovremo far valere tutta la nostra sapienza tecnico tattica se vogliamo avere la meglio. Quello di domani è un match fondamentale per il passaggio del turno, può essere uno step molto importante”.