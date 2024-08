Amichevole, Correggese – Monticelli 7-0: cronaca e risultato

CORREGGIO – Dopo due settimane di allenamenti la Correggese disputa il primo allenamento congiunto in preparazione al campionato di Eccellenza ospitando al Borelli il Monticelli, formazione che quest’anno disputerà il campionato di Promozione. Le gambe dei giocatori biancorossi sono inevitabilmente pesanti dopo l’intenso lavoro svolto in queste prime settimane di lavoro, ma la partita serviva a mister Gallicchio per testare tutti gli uomini a propria disposizione e per iniziare a far assaggiare loro il ritmo partita visto che tra quindici giorni sarà già tempo di partite ufficiali con l’esordio in Coppa Italia in casa dell’Arcetana.

Cronaca della partita

Nella prima frazione di gioco il tecnico biancorosso conferma in gran parte il blocco di giocatori rimasti dalla passata stagione, con ben nove undicesimi che facevano già parte della squadra dello scorso, con i volti nuovi che sono rappresentati da Pipoli schierato come terzino sinistro ed Errichiello nel tridente offensivo insieme a Cappelluzzo e Leonardi. E il primo gol della stagione porta proprio la firma di Leonardi che dal dischetto trafigge il portiere avversario. Nella prima frazione di gioco trova la via della rete anche Galletti, mentre Cappelluzzo si vede fermato dalla traversa.

Nella ripresa mister Galliccho cambia tutti gli undici in campo per dare spazio a tutta la rosa a propria disposizione e il secondo tempo di apre con Luppi che trova subito la via della rete. L’attaccante biancorosso firma anche la doppietta personale trasformando un altro rigore per un fallo in area su Truzzi. Su un cross dalla destra arriva poi anche l’autogol degli ospiti per il momentaneo cinque a zero, mentre a fissare definitivamente il risultato nel finale arrivano le reti di Giovannini, ancora dal dischetto e Caselli per il sette a zero finale.

Da lunedì poi i biancorossi torneranno al lavoro sul campo del Borelli per continuare a preparare i primi impegni ufficiali e, il 18 agosto saranno impegnati sul campo della Cittadella Vis Modena con la partita che prenderà il via alle ore 17.

Tabellino

CORREGGESE – MONTICELLI 7-0

CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi, Pipoli, Galli, Bertozzini, Benedetti, Vezzani, Galletti, Cappelluzzo, Errichiello, Leonardi.

Entrati nel secondo tempo: Paltrinieri, Piccinardi, Caselli, Carini, Sabatini, Benigno, Covili, Vernia, Truzzi, Luppi, Antenucci, Boccaletti, Giovannini. Allenatore: Claudio Gallicchio.

MONTICELLI: Francia, Bocchi, Gandelli, Cucca, Ferri, Fisicaro, Pelosi, Tortora, Gargiulo, Petronelli, Martinez.

Entrati nel secondo tempo: Spadi, Basoni, Morini, Pietranera, Vecchiattini, Martinez L. Allenatore: Alessandro Groppi.

Reti: primo tempo: Leonardi (rig.), Galletti. Secondo tempo: Luppi, Luppi (rig.), autogol, Giovannini (rig.), Caselli.