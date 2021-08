Amichevole Inter – Dinamo Kiev: ultimo test prima del campionato

I nerazzurri affronteranno il 14 agosto la squadra russa allenata da Mircea Lucescu prima dell’esordio in Serie A contro il Genoa

MILANO – Si avvicina l’inizio del campionato di Serie A 2021/2022 dove l’Inter sarà impegnata in casa contro il Genoa. Prima però due amichevoli a partire da quella di domenica 8 agosto contro il Parma. Seguirà una seconda sabato 14 agosto alle 18.30 all’U-Power Stadium di Monza per affrontare la Dinamo Kiev allenata da Mircea Lucescu. Si potrà seguire l’incontro in diretta su Sky Sport mentre su Inter TV oltre che sul nostro portale si potranno seguire gli aggiornamenti sul match. Dalla mezzanotte sul canale nerazzurro spazio alla differita integrale per chi si fosse perso l’incontro.

Nel frattempo per il capitolo mercato resta vivo l’interessamento per l’attaccante della Lazio, Joaquin Correa come più volte detto con una valutazione intorno ai 30 milioni di euro. La situazione circa la trattativa sarebbe buona tuttavia prima di vederla andare in porto si dovrà capire circa il futuro di Romelu Lukaku che al momento è stato richiesto dal Chelsea con un’offerta pari a 120 milioni di euro.