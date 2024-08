Calendario Serie A, stagione 2024/2025

Il calendario di Serie A per la stagione 2024/2025 completo con le date e gli orari delle partite in programma

MILANO – É uscito il nuovo calendario di Serie A stagione 2024 – 2025. Le 20 protagoniste sono pronte a darsi battaglia con le neo promosse Como, Parma e Venezia in luogo delle retrocesse Frosinone, Salernitana e Sassuolo. Inizio della nuova stagione fissato per il weekend del 18 agosto con gli anticipi delle ore 18.30 Genoa-Inter e Parma-Fiorentina. Sono previste quattro soste per gli impegni delle nazionali (08/09/2024, 13/10/2024, 17/11/2024 e 23/03/2025), mentre l’unico turno infrasettimanale è previsto mercoledì 30 ottobre 2024. Il campionato si concluderà il 25 maggio 2025.

Calendario della stagione 2024/2025 di Serie A

1ª Giornata Sabato 17.08.2024 ore 18:30 Genoa-Inter























Sabato 17.08.2024 ore 18:30 Parma-Fiorentina























Sabato 17.08.2024 ore 20:45 Empoli-Monza























Sabato 17.08.2024 ore 20:45 Milan-Torino























Domenica 18.08.2024 ore 18:30 Bologna-Udinese























Domenica 18.08.2024 ore 18:30 Verona-Napoli























Domenica 18.08.2024 ore 20:45 Cagliari-Roma























Domenica 18.08.2024 ore 20:45 Lazio-Venezia























Lunedì 19.08.2024 ore 18:30 Lecce-Atalanta























Lunedì 19.08.2024 ore 20:45 Juventus-Como





















2ª Giornata Sabato 24.08.2024 ore 18:30 Parma-Milan























Sabato 24.08.2024 ore 18:30 Udinese-Lazio























Sabato 24.08.2024 ore 20:45 Inter-Lecce























Sabato 24.08.2024 ore 20:45 Monza-Genoa























Domenica 25.08.2024 ore 18:30 Fiorentina-Venezia























Domenica 25.08.2024 ore 18:30 Torino-Atalanta























Domenica 25.08.2024 ore 20:45 Napoli-Bologna























Domenica 25.08.2024 ore 20:45 Roma-Empoli























Lunedì 26.08.2024 ore 18:30 Cagliari-Como























Lunedì 26.08.2024 ore 20:45 Verona-Juventus





















3ª Giornata Venerdì 30.08.2024 ore 18:30 Venezia-Torino























Venerdì 30.08.2024 ore 20:45 Inter-Atalanta























Sabato 31.08.2024 ore 18:30 Bologna-Empoli























Sabato 31.08.2024 ore 18:30 Lecce-Cagliari























Sabato 31.08.2024 ore 20:45 Lazio-Milan























Sabato 31.08.2024 ore 20:45 Napoli-Parma























Domenica 01.09.2024 ore 18:30 Fiorentina-Monza























Domenica 01.09.2024 ore 18:30 Genoa-Verona























Domenica 01.09.2024 ore 20:45 Juventus-Roma























Domenica 01.09.2024 ore 20:45 Udinese-Como





















4ª Giornata Domenica 15.09.2024 ore 15:00 Atalanta-Fiorentina























Domenica 15.09.2024 ore 15:00 Cagliari-Napoli























Domenica 15.09.2024 ore 15:00 Como-Bologna























Domenica 15.09.2024 ore 15:00 Empoli-Juventus























Domenica 15.09.2024 ore 15:00 Genoa-Roma























Domenica 15.09.2024 ore 15:00 Lazio-Verona























Domenica 15.09.2024 ore 15:00 Milan-Venezia























Domenica 15.09.2024 ore 15:00 Monza-Inter























Domenica 15.09.2024 ore 15:00 Parma-Udinese























Domenica 15.09.2024 ore 15:00 Torino-Lecce





















5ª Giornata Domenica 22.09.2024 ore 15:00 Atalanta-Como























Domenica 22.09.2024 ore 15:00 Cagliari-Empoli























Domenica 22.09.2024 ore 15:00 Fiorentina-Lazio























Domenica 22.09.2024 ore 15:00 Inter-Milan























Domenica 22.09.2024 ore 15:00 Juventus-Napoli























Domenica 22.09.2024 ore 15:00 Lecce-Parma























Domenica 22.09.2024 ore 15:00 Monza-Bologna























Domenica 22.09.2024 ore 15:00 Roma-Udinese























Domenica 22.09.2024 ore 15:00 Venezia-Genoa























Domenica 22.09.2024 ore 15:00 Verona-Torino





















6ª Giornata Domenica 29.09.2024 ore 15:00 Bologna-Atalanta























Domenica 29.09.2024 ore 15:00 Como-Verona























Domenica 29.09.2024 ore 15:00 Empoli-Fiorentina























Domenica 29.09.2024 ore 15:00 Genoa-Juventus























Domenica 29.09.2024 ore 15:00 Milan-Lecce























Domenica 29.09.2024 ore 15:00 Napoli-Monza























Domenica 29.09.2024 ore 15:00 Parma-Cagliari























Domenica 29.09.2024 ore 15:00 Roma-Venezia























Domenica 29.09.2024 ore 15:00 Torino-Lazio























Domenica 29.09.2024 ore 15:00 Udinese-Inter





















7ª Giornata Domenica 06.10.2024 ore 15:00 Atalanta-Genoa























Domenica 06.10.2024 ore 15:00 Bologna-Parma























Domenica 06.10.2024 ore 15:00 Fiorentina-Milan























Domenica 06.10.2024 ore 15:00 Inter-Torino























Domenica 06.10.2024 ore 15:00 Juventus-Cagliari























Domenica 06.10.2024 ore 15:00 Lazio-Empoli























Domenica 06.10.2024 ore 15:00 Monza-Roma























Domenica 06.10.2024 ore 15:00 Napoli-Como























Domenica 06.10.2024 ore 15:00 Udinese-Lecce























Domenica 06.10.2024 ore 15:00 Verona-Venezia





















8ª Giornata Domenica 20.10.2024 ore 15:00 Cagliari-Torino























Domenica 20.10.2024 ore 15:00 Como-Parma























Domenica 20.10.2024 ore 15:00 Empoli-Napoli























Domenica 20.10.2024 ore 15:00 Genoa-Bologna























Domenica 20.10.2024 ore 15:00 Juventus-Lazio























Domenica 20.10.2024 ore 15:00 Lecce-Fiorentina























Domenica 20.10.2024 ore 15:00 Milan-Udinese























Domenica 20.10.2024 ore 15:00 Roma-Inter























Domenica 20.10.2024 ore 15:00 Venezia-Atalanta























Domenica 20.10.2024 ore 15:00 Verona-Monza





















9ª Giornata Domenica 27.10.2024 ore 15:00 Atalanta-Verona























Domenica 27.10.2024 ore 15:00 Bologna-Milan























Domenica 27.10.2024 ore 15:00 Fiorentina-Roma























Domenica 27.10.2024 ore 15:00 Inter-Juventus























Domenica 27.10.2024 ore 15:00 Lazio-Genoa























Domenica 27.10.2024 ore 15:00 Monza-Venezia























Domenica 27.10.2024 ore 15:00 Napoli-Lecce























Domenica 27.10.2024 ore 15:00 Parma-Empoli























Domenica 27.10.2024 ore 15:00 Torino-Como























Domenica 27.10.2024 ore 15:00 Udinese-Cagliari





















10ª Giornata Mercoledì 30.10.2024 ore 20:45 Atalanta-Monza























Mercoledì 30.10.2024 ore 20:45 Cagliari-Bologna























Mercoledì 30.10.2024 ore 20:45 Como-Lazio























Mercoledì 30.10.2024 ore 20:45 Empoli-Inter























Mercoledì 30.10.2024 ore 20:45 Genoa-Fiorentina























Mercoledì 30.10.2024 ore 20:45 Juventus-Parma























Mercoledì 30.10.2024 ore 20:45 Lecce-Verona























Mercoledì 30.10.2024 ore 20:45 Milan-Napoli























Mercoledì 30.10.2024 ore 20:45 Roma-Torino























Mercoledì 30.10.2024 ore 20:45 Venezia-Udinese





















11ª Giornata Domenica 03.11.2024 ore 15:00 Bologna-Lecce























Domenica 03.11.2024 ore 15:00 Empoli-Como























Domenica 03.11.2024 ore 15:00 Inter-Venezia























Domenica 03.11.2024 ore 15:00 Lazio-Cagliari























Domenica 03.11.2024 ore 15:00 Monza-Milan























Domenica 03.11.2024 ore 15:00 Napoli-Atalanta























Domenica 03.11.2024 ore 15:00 Parma-Genoa























Domenica 03.11.2024 ore 15:00 Torino-Fiorentina























Domenica 03.11.2024 ore 15:00 Udinese-Juventus























Domenica 03.11.2024 ore 15:00 Verona-Roma





















12ª Giornata Domenica 10.11.2024 ore 15:00 Atalanta-Udinese























Domenica 10.11.2024 ore 15:00 Cagliari-Milan























Domenica 10.11.2024 ore 15:00 Fiorentina-Verona























Domenica 10.11.2024 ore 15:00 Genoa-Como























Domenica 10.11.2024 ore 15:00 Inter-Napoli























Domenica 10.11.2024 ore 15:00 Juventus-Torino























Domenica 10.11.2024 ore 15:00 Lecce-Empoli























Domenica 10.11.2024 ore 15:00 Monza-Lazio























Domenica 10.11.2024 ore 15:00 Roma-Bologna























Domenica 10.11.2024 ore 15:00 Venezia-Parma





















13ª Giornata Domenica 24.11.2024 ore 15:00 Como-Fiorentina























Domenica 24.11.2024 ore 15:00 Empoli-Udinese























Domenica 24.11.2024 ore 15:00 Genoa-Cagliari























Domenica 24.11.2024 ore 15:00 Lazio-Bologna























Domenica 24.11.2024 ore 15:00 Milan-Juventus























Domenica 24.11.2024 ore 15:00 Napoli-Roma























Domenica 24.11.2024 ore 15:00 Parma-Atalanta























Domenica 24.11.2024 ore 15:00 Torino-Monza























Domenica 24.11.2024 ore 15:00 Venezia-Lecce























Domenica 24.11.2024 ore 15:00 Verona-Inter





















14ª Giornata Domenica 01.12.2024 ore 15:00 Bologna-Venezia























Domenica 01.12.2024 ore 15:00 Cagliari-Verona























Domenica 01.12.2024 ore 15:00 Como-Monza























Domenica 01.12.2024 ore 15:00 Fiorentina-Inter























Domenica 01.12.2024 ore 15:00 Lecce-Juventus























Domenica 01.12.2024 ore 15:00 Milan-Empoli























Domenica 01.12.2024 ore 15:00 Parma-Lazio























Domenica 01.12.2024 ore 15:00 Roma-Atalanta























Domenica 01.12.2024 ore 15:00 Torino-Napoli























Domenica 01.12.2024 ore 15:00 Udinese-Genoa





















15ª Giornata Domenica 08.12.2024 ore 15:00 Atalanta-Milan























Domenica 08.12.2024 ore 15:00 Fiorentina-Cagliari























Domenica 08.12.2024 ore 15:00 Genoa-Torino























Domenica 08.12.2024 ore 15:00 Inter-Parma























Domenica 08.12.2024 ore 15:00 Juventus-Bologna























Domenica 08.12.2024 ore 15:00 Monza-Udinese























Domenica 08.12.2024 ore 15:00 Napoli-Lazio























Domenica 08.12.2024 ore 15:00 Roma-Lecce























Domenica 08.12.2024 ore 15:00 Venezia-Como























Domenica 08.12.2024 ore 15:00 Verona-Empoli





















16ª Giornata Domenica 15.12.2024 ore 15:00 Bologna-Fiorentina























Domenica 15.12.2024 ore 15:00 Cagliari-Atalanta























Domenica 15.12.2024 ore 15:00 Como-Roma























Domenica 15.12.2024 ore 15:00 Empoli-Torino























Domenica 15.12.2024 ore 15:00 Juventus-Venezia























Domenica 15.12.2024 ore 15:00 Lazio-Inter























Domenica 15.12.2024 ore 15:00 Lecce-Monza























Domenica 15.12.2024 ore 15:00 Milan-Genoa























Domenica 15.12.2024 ore 15:00 Parma-Verona























Domenica 15.12.2024 ore 15:00 Udinese-Napoli





















17ª Giornata Domenica 22.12.2024 ore 15:00 Atalanta-Empoli























Domenica 22.12.2024 ore 15:00 Fiorentina-Udinese























Domenica 22.12.2024 ore 15:00 Genoa-Napoli























Domenica 22.12.2024 ore 15:00 Inter-Como























Domenica 22.12.2024 ore 15:00 Lecce-Lazio























Domenica 22.12.2024 ore 15:00 Monza-Juventus























Domenica 22.12.2024 ore 15:00 Roma-Parma























Domenica 22.12.2024 ore 15:00 Torino-Bologna























Domenica 22.12.2024 ore 15:00 Venezia-Cagliari























Domenica 22.12.2024 ore 15:00 Verona-Milan





















18ª Giornata Domenica 29.12.2024 ore 15:00 Bologna-Verona























Domenica 29.12.2024 ore 15:00 Cagliari-Inter























Domenica 29.12.2024 ore 15:00 Como-Lecce























Domenica 29.12.2024 ore 15:00 Empoli-Genoa























Domenica 29.12.2024 ore 15:00 Juventus-Fiorentina























Domenica 29.12.2024 ore 15:00 Lazio-Atalanta























Domenica 29.12.2024 ore 15:00 Milan-Roma























Domenica 29.12.2024 ore 15:00 Napoli-Venezia























Domenica 29.12.2024 ore 15:00 Parma-Monza























Domenica 29.12.2024 ore 15:00 Udinese-Torino





















19ª Giornata Domenica 05.01.2025 ore 15:00 Atalanta-Juventus























Domenica 05.01.2025 ore 15:00 Como-Milan























Domenica 05.01.2025 ore 15:00 Fiorentina-Napoli























Domenica 05.01.2025 ore 15:00 Inter-Bologna























Domenica 05.01.2025 ore 15:00 Lecce-Genoa























Domenica 05.01.2025 ore 15:00 Monza-Cagliari























Domenica 05.01.2025 ore 15:00 Roma-Lazio























Domenica 05.01.2025 ore 15:00 Torino-Parma























Domenica 05.01.2025 ore 15:00 Venezia-Empoli























Domenica 05.01.2025 ore 15:00 Verona-Udinese





















20ª Giornata Domenica 12.01.2025 ore 15:00 Bologna-Roma























Domenica 12.01.2025 ore 15:00 Empoli-Lecce























Domenica 12.01.2025 ore 15:00 Genoa-Parma























Domenica 12.01.2025 ore 15:00 Lazio-Como























Domenica 12.01.2025 ore 15:00 Milan-Cagliari























Domenica 12.01.2025 ore 15:00 Monza-Fiorentina























Domenica 12.01.2025 ore 15:00 Napoli-Verona























Domenica 12.01.2025 ore 15:00 Torino-Juventus























Domenica 12.01.2025 ore 15:00 Udinese-Atalanta























Domenica 12.01.2025 ore 15:00 Venezia-Inter 21ª Giornata 22ª Giornata 23ª Giornata 24ª Giornata 25ª Giornata 26ª Giornata 27ª Giornata 28ª Giornata

Di seguito il link delle 20 squadre di A per poter consultare il calendario di ognuna. Gli stessi saranno disponibili dopo il completamento dell’estrazione dei calendari. Ricordiamo che in questa stagione si celebra il 91esimo anno dalla nascita del girone unico.

