Calendario Pisa 2025-2026: date e orari delle partite

Il cammino dei nerazzurri nella nuova stagione di Serie A 2025-2026, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

PISA – É stato sorteggiato il calendario del prossimo campionato di Serie A. Andiamo a scoprire nel dettaglio il cammino del nuovo Pisa, tornato in Serie A dopo 34 anni. La squadra toscana é in cerca di un sostituto di Filippo Inzaghi, che ha scelto di continuare ad allenare nel torneo cadetto. Avvio e fine campionato difficile per i nerazzurri che esordiranno contro l’Atalanta e chiuderanno la stagione contro la Lazio. Obiettivo sarà quello di conservare la massima categoria, che, come già detto é mancata per troppo tempo.

Calendario Pisa, le partite della stagione 2025-2026

TRENTOTTESIMA GIORNATA (24 MAGGIO 2026)

Lazio-Pisa

TRENTASETTESIMA GIORNATA (17 MAGGIO 2026)

Pisa-Napoli

TRENTASEIESIMA GIORNATA (10 MAGGIO 2026)

Cremonese-Pisa

TRENTACINQUESIMA GIORNATA (3 MAGGIO 2026)

Pisa-Lecce

TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA (26 APRILE 2026)

Parma-Pisa

TRENTATREESIMA GIORNATA (19 APRILE 2026)

Pisa-Genoa

TRENTADUESIMA GIORNATA (12 APRILE 2026)

Roma-Pisa

TRENTUNESIMA GIORNATA (4 APRILE 2026)

Pisa-Torino

TRENTESIMA GIORNATA (22 MARZO 2026)

Como-Pisa

VENTINOVESIMA GIORNATA (15 MARZO 2026)

Pisa-Cagliari

VENTOTTESIMA GIORNATA (8 MARZO 2026)

Juventus-Pisa

VENTISETTESIMA GIORNATA (1 MARZO 2026)

Pisa-Bologna

VENTISEIESIMA GIORNATA (22 FEBBRAIO 2026)

Fiorentina-Pisa

VENTICINQUESIMA GIORNATA (15 FEBBRAIO 2026)

Pisa-Milan

VENTIQUATTRESIMA GIORNATA (8 FEBBRAIO 2026)

Verona-Pisa

VENTITREESIMA GIORNATA (1 FEBBRAIO 2026)

Pisa-Sassuolo

VENTIDUESIMA GIORNATA (25 GENNAIO 2026)

Inter-Pisa

VENTUNESIMA GIORNATA (18 GENNAIO 2026)

Pisa-Atalanta

VENTESIMA GIORNATA (11 GENNAIO 2026)

Udinese-Pisa

DICIANNOVESIMA GIORNATA (6 GENNAIO 2026)

Pisa-Como

DICIOTTESIMA GIORNATA (3 GENNAIO 2026)

Genoa-Pisa

DICIASSETTESIMA GIORNATA (28 DICEMBRE 2025)

Pisa-Juventus

SEDICESIMA GIORNATA (21 DICEMBRE 2025)

Cagliari-Pisa

QUINDICESIMA GIORNATA (14 DICEMBRE 2025)

Lecce-Pisa

QUATTORDICESIMA GIORNATA (7 DICEMBRE 2025)

Pisa-Parma

TREDICESIMA GIORNATA (30 NOVEMBRE 2025)

Pisa-Inter

DODICESIMA GIORNATA (23 NOVEMBRE 2025)

Sassuolo-Pisa

UNDICESIMA GIORNATA (9 NOVEMBRE 2025)

Pisa-Cremonese

DECIMA GIORNATA (2 NOVEMBRE 2025)

Torino-Pisa

NONA GIORNATA (29 OTTOBRE 2025)

Pisa-Lazio

OTTAVA GIORNATA (26 OTTOBRE 2025)

Milan-Pisa

SETTIMA GIORNATA (19 OTTOBRE 2025)

Pisa-Verona

SESTA GIORNATA (5 OTTOBRE 2025)

Bologna-Pisa

QUINTA GIORNATA (28 SETTEMBRE 2025)

Pisa-Fiorentina

QUARTA GIORNATA (21 SETTEMBRE 2025)

Napoli-Pisa

TERZA GIORNATA (!4 SETTEMBRE 2025)

Pisa-Udinese

SECONDA GIORNATA (31 agosto)

Pisa-Roma

PRIMA GIORNATA (24 agosto)

Atalanta-Pisa