Calendario Pisa 2025-2026: date e orari delle partite

Il cammino dei nerazzurri nella nuova stagione di Serie A 2025-2026, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario
PISA – É stato sorteggiato il calendario del prossimo campionato di Serie A. Andiamo a scoprire nel dettaglio il cammino del nuovo Pisa, tornato in Serie A dopo 34 anni. La squadra toscana é in cerca di un sostituto di Filippo Inzaghi, che ha scelto di continuare ad allenare nel torneo cadetto. Avvio e fine campionato difficile per i nerazzurri che esordiranno contro l’Atalanta e chiuderanno la stagione contro la Lazio. Obiettivo sarà quello di conservare la massima categoria, che, come già detto é mancata per troppo tempo.
Calendario Pisa, le partite della stagione 2025-2026
TRENTOTTESIMA GIORNATA (24 MAGGIO 2026)
Lazio-Pisa
TRENTASETTESIMA GIORNATA (17 MAGGIO 2026)
Pisa-Napoli
TRENTASEIESIMA GIORNATA (10 MAGGIO 2026)
Cremonese-Pisa
TRENTACINQUESIMA GIORNATA (3 MAGGIO 2026)
Pisa-Lecce
TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA (26 APRILE 2026)
Parma-Pisa
TRENTATREESIMA GIORNATA (19 APRILE 2026)
Pisa-Genoa
TRENTADUESIMA GIORNATA (12 APRILE 2026)
Roma-Pisa
TRENTUNESIMA GIORNATA (4 APRILE 2026)
Pisa-Torino
TRENTESIMA GIORNATA (22 MARZO 2026)
Como-Pisa
VENTINOVESIMA GIORNATA (15 MARZO 2026)
Pisa-Cagliari
VENTOTTESIMA GIORNATA (8 MARZO 2026)
Juventus-Pisa
VENTISETTESIMA GIORNATA (1 MARZO 2026)
Pisa-Bologna
VENTISEIESIMA GIORNATA (22 FEBBRAIO 2026)
Fiorentina-Pisa
VENTICINQUESIMA GIORNATA (15 FEBBRAIO 2026)
Pisa-Milan
VENTIQUATTRESIMA GIORNATA (8 FEBBRAIO 2026)
Verona-Pisa
VENTITREESIMA GIORNATA (1 FEBBRAIO 2026)
Pisa-Sassuolo
VENTIDUESIMA GIORNATA (25 GENNAIO 2026)
Inter-Pisa
VENTUNESIMA GIORNATA (18 GENNAIO 2026)
Pisa-Atalanta
VENTESIMA GIORNATA (11 GENNAIO 2026)
Udinese-Pisa
DICIANNOVESIMA GIORNATA (6 GENNAIO 2026)
Pisa-Como
DICIOTTESIMA GIORNATA (3 GENNAIO 2026)
Genoa-Pisa
DICIASSETTESIMA GIORNATA (28 DICEMBRE 2025)
Pisa-Juventus
SEDICESIMA GIORNATA (21 DICEMBRE 2025)
Cagliari-Pisa
QUINDICESIMA GIORNATA (14 DICEMBRE 2025)
Lecce-Pisa
QUATTORDICESIMA GIORNATA (7 DICEMBRE 2025)
Pisa-Parma
TREDICESIMA GIORNATA (30 NOVEMBRE 2025)
Pisa-Inter
DODICESIMA GIORNATA (23 NOVEMBRE 2025)
Sassuolo-Pisa
UNDICESIMA GIORNATA (9 NOVEMBRE 2025)
Pisa-Cremonese
DECIMA GIORNATA (2 NOVEMBRE 2025)
Torino-Pisa
NONA GIORNATA (29 OTTOBRE 2025)
Pisa-Lazio
OTTAVA GIORNATA (26 OTTOBRE 2025)
Milan-Pisa
SETTIMA GIORNATA (19 OTTOBRE 2025)
Pisa-Verona
SESTA GIORNATA (5 OTTOBRE 2025)
Bologna-Pisa
QUINTA GIORNATA (28 SETTEMBRE 2025)
Pisa-Fiorentina
QUARTA GIORNATA (21 SETTEMBRE 2025)
Napoli-Pisa
TERZA GIORNATA (!4 SETTEMBRE 2025)
Pisa-Udinese
SECONDA GIORNATA (31 agosto)
Pisa-Roma
PRIMA GIORNATA (24 agosto)
Atalanta-Pisa