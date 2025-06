Calendario Serie A, stagione 2025/2026

Il calendario di Serie A per la stagione 2025/2026 completo con le date e gli orari delle partite in programma, turno infrasettimanale e soste

PARMA – É uscito il nuovo calendario di Serie A stagione 2025 – 2026. Con il Napoli Campione d’Italia, le venti protagoniste sono pronte a darsi battaglia con le neo promosse Sassuolo, Pisa e Cremonese in luogo delle retrocesse Monza, Venezia ed Empoli. Inizio della nuova stagione fissato per il weekend del 24 agosto. Sono previste quattro soste per gli impegni delle Nazionali (7 settembre 2025, 12 ottobre 2025, 16 novembre 2025 e 29 marzo 2026), mentre i due turni infrasettimanali sono previsti per mercoledì 29 ottobre 2025 e martedì 6 gennaio 2026. on ci sarà, invece, la consueta sosta durante le vacanze di Natale. Non sarà Boxing Day ma la Serie A scenderà in campo il 28 dicembre 2025 e di nuovo il 6 gennaio 2026. Il campionato si concluderà il 24 maggio 2026.

Calendario della stagione 2025/2026 di Serie A

Dalle ore 18:30 seguiremo assieme il sorteggio per la realizzazione del nuovo calendario di Serie A 2025/2026.

Di seguito il link delle 20 squadre di A per poter consultare il calendario di ognuna. Gli stessi saranno disponibili dopo il completamento dell’estrazione dei calendari. Ricordiamo che in questa stagione si celebra il 92esimo anno dalla nascita del girone unico.

