Europei femminili, Norvegia-Italia: cronaca diretta live e risultato

Diretta di Norvegia-Italia di Mercoledì 16 luglio 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita degli Europei femminili

GINEVRA – Oggi, mercoledì 16 luglio 2025, alle 21:00, lo Stade de Genève di Ginevra ospita il quarto di finale tra Italia e Norvegia agli Europei femminili 2025. Le Azzurre cercano una storica qualificazione alla semifinale, che manca dal lontano 1997. La Nazionale italiana, guidata dal tecnico Andrea Soncin, ha dimostrato carattere nel girone, ottenendo una vittoria contro il Belgio e un prezioso pareggio con il Portogallo, cedendo solo di misura alla forte Spagna. Il gruppo è un mix ben bilanciato tra esperienza e talento giovane, con giocatrici come Giuliani, Boattin, Giugliano, Girelli e Bonansea pronte a guidare l’assalto.

Nonostante il percorso netto nel Gruppo A, la Norvegia ha mostrato alcune fragilità difensive. Le vittorie contro Svizzera, Finlandia e Islanda hanno garantito il primo posto, ma in tutte e tre le gare la squadra di Fiskerstrand ha subito almeno un gol, per un totale di cinque reti incassate. Nessuna porta inviolata, dunque, e un dato che pesa: tra le nazionali qualificate ai quarti, la Norvegia ha registrato la peggior difesa, a pari merito con la Germania.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: NORVEGIA-ITALIA Mercoledì 16 luglio dalle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle ore 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

Le parole di Soncin alla vigilia

“Abbiamo dato il massimo fin dal primo giorno in cui siamo arrivati in Svizzera. La forza della nostra squadra è stata giocare tutte le partite come fossero l’ultima. Vogliamo continuare a regalare emozioni e accendere la passione di tutte quelle bambine e ragazze che si stanno avvicinando al calcio”.

Le Azzurre convocate

Portieri: Baldi, Durante, Giuliani

Difensori: Boattin, Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Oliviero, Piga, Salvai

Centrocampiste: Caruso, Giugliano, Goldoni, Greggi, Schatzer, Serturini, Severini

Attaccanti: Beccari, Bonansea, Cambiaghi, Cantore, Girelli, Piemonte

Presentazione del match

COME ARRIVA LA NORVEGIA – Graininger dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Finkerstrand in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Harviken e Mjelde e sulle fasce da Bjelde e Hansen. A centrocampo Engen, Maanum e Bøe Risa. Tridente offensivo composto da Gaupset, Hegerberg e Graham Hansen.

COME ARRIVA L’ITALIA – Soncin dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-3 con Giuliani tra i pali e con un reparto difensivo formato da Di Guglielmo Salvai e Linari. In mezzo al campo Giugliano con Caruso mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Oliviero e Greggi. Attacco affidato a Girelli, affiancato da Cantore e Bonansea.

Probabili formazioni di Norvegia D-Italia D

NORVEGIA (4-3-3): Fiskerstrand; Bjelde, Harviken, Mjelde, T. Hansen; Engen, Maanum, Bøe Risa; Gaupset, Hegerberg, Graham Hansen. C.T.: Grainger

ITALIA (3-4-3): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari; Oliviero, Giugliano, Caruso, Greggi; Cantore, Girelli, Bonansea. C.T.: Soncin

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay.