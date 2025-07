Genoa-Fassa Calcio: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Genoa-Fassa di Mercoledì 16 luglio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita amichevole

MOENA – Mercoledì 16 luglio, alle ore 17:30 presso il Centro Sportivo Carlo Benatti di Moena, nel cuore della Val di Fassa, il Genoa inaugura la stagione 2025/26 con la prima amichevole estiva contro il Fassa Calcio, formazione locale dilettantistica.

La sfida segna il debutto stagionale per la squadra di Patrick Vieira, confermato alla guida del Grifone dopo una salvezza tranquilla in Serie A. Il ritiro in Trentino, ormai una tradizione per il club, offre l’occasione per testare i nuovi acquisti e valutare la condizione atletica dopo la prima settimana di lavoro. Durante il ritiro il Genoa giocerà altre due amichevoli: il 19 luglio alle 15.30 contro il Kaiserlautern e il 26 luglio alle 16 contro il Mantova.

Il ritiro si concluderà il 27 luglio, ma il Genoa proseguirà la preparazione con altri test internazionali, tra cui un triangolare in Spagna e una sfida in Francia contro il Rennes-

Il debutto ufficiale del Genoa nella stagione 2025/26 è fissato per venerdì 15 agosto, quando il Grifone scenderà in campo nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. L’avversario sarà la vincente tra Padova e Vicenza, e la gara si giocherà allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. In canpionato la squadra di Vieira esordirà, sempre a Marassi, il 24 agiosto contro il Lecce.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GENOA-FASSA CALCIO]

I convocati del Genoa

D. Ankeye, Bani, Bohinen, Cuenca, De Benedetti, De Winter, Ekhator, Ekuban, Ellertsson, Grønbaek, Fini, Frendrup, Leali, Lysionok, R. Malinovskyi, Marcandalli, Martin, Masini, Messias, Otoa, Sabelli, Siegrist, Sommariva, Stanciu, Thorsby, Venturino, Vitinha, Vogliacco

Presentazione del match

COME ARRIVA IL GENOA – Il Genoa si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con un modulo 4-2-3-1, scelto da Patrick Vieira per dare equilibrio e verticalità. Tra i pali Nicola Leali, portiere esperto e affidabile. Linea difensiva con Sabelli a destra, De Winter e Vasquez centrali, e Aaron Martin sulla corsia sinistra. In mezzo al campo Masini e Frendrup, due centrocampisti dinamici e intelligenti tatticamente, capaci di recuperare palloni e impostare. Sulla linea dei tre dietro la punta troviamo Venturino (giovane in crescita), Malinovskyi e Vitinha, che può svariare su tutto il fronte offensivo. Ekuban punta centrale.

Probabile formazione del Genoa

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Venturino, Malinovskyi, Vitinha; Ekuban. Allenatore: Vieira.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match non sarà trasmesso in diretta televisiva. Sarà, tuttavia, possibile seguirlo sul canale ufficiale YouTube del Genoa.