Hellas Verona-Top 22 Dilettanti Verona: diretta live e risultato

Diretta di Hellas Verona-Top 22 Dilettanti Verona di Mercoledì 16 luglio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita amichevole

VERONA – Mercoledì 16 luglio, alle ore 17:30 presso il Centro Sportivo di Folgaria, l’Hellas Verona, il Genoa inaugura la stagione 2025/26 con la prima amichevole estiva contro i Top 22 Dilettanti Verona. Un test utile, ormai tradizionale, per rompere il ghiaccio, verificare la risposta sul piano fisico e coinvolgere le realtà calcistiche del territorio. Il secondo match, fissato per il 20 luglio, sarà contro l’ASD Rovereto, formazione trentina dal buon livello agonistico. La terza amichevole, in chiusura di ritiro, si svolgerà il 27 luglio contro la Virtus Verona, squadra militante in Serie C. Si tratta del test più probante, in cui mister Zanetti dovrebbe avvicinarsi a schierare l’ossatura titolare.

L’Hellas Verona farà il suo esordio nella nuova edizione della Coppa Italia Frecciarossa lunedì 18 agosto 2025, alle ore 18:00, in trasferta contro la vincente del match preliminare tra Avellino e Audace Cerignol. Il debutto ufficiale dell’Hellas Verona nella stagione 2025/26 è fissato per domenica 24 agosto 2025, in trasferta contro l’Udinese allo Stadio Friuli di Udine, con calcio d’inizio alle 18:30.

Tabellino

I convocati dell’Hellas Verona

Richi Agbonifo, Junior Ajayi, Antoine Bernede, Nicolò Calabrese, Mirko Castagnini, Charlys, Alphadjo Cisse, Davide De Battisti, Cham Fallou, Martin Frese, Daniele Ghilardi, Giovane, Abdou Harroui, Grigoris Kastanos, Adi Kurti, Dailon Livramento, Federico Magro, Stefan Mitrovic, Lorenzo Montipò, Daniel Mosquera, Cheikh Niasse, Daniel Oyegoke, Simone Perilli, Amin Sarr, Suat Serdar, Tobias Slotsager, Tomas Suslov, Jackson Tchatchoua, Giacomo Toniolo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match non sarà trasmesso in diretta televisiva. Sarà, tuttavia, possibile seguirlo sulla pagina Facebook dell’Hellas Verona.