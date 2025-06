Calendario Parma 2025-2026: date e orari delle partite

Il cammino dei Ducali nella nuova stagione di Serie A 2025-2026, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

PARMA – É stato sorteggiato il calendario del prossimo campionato di Serie A. Andiamo a scoprire nel dettaglio il cammino del nuovo Parma, in cerca di allenatore dopo la migrazione di Chivu all’Inter. Il Parma si prepara alla stagione 2025-2026 con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in Serie A e migliorare i risultati rispetto all’annata precedente. Dopo aver raggiunto la salvezza all’ultima giornata, il club sta lavorando per rafforzare la squadra e garantire maggiore stabilità . Il Parma esordirà contro la Juventus in trasferta e affronterà l’Atalanta nella seconda giornata. un inizio di stagione difficile che metterà subito alla prova la squadra.

Calendario Parma, le partite della stagione 2025-2026

1ª giornata (24 agosto 2025): Juventus-Parma

2ª giornata (31 agosto 2025): Parma-Atalanta

3ª giornata (14 settembre 2025): Cagliari-Parma

4ª giornata (21 settembre 2025): Cremonese-Parma

5ª giornata (28 settembre 2025): Parma-Torino

6ª giornata (5 ottobre 2025): Parma-Lecce

7ª giornata (19 ottobre 2025): Genoa-Parma

8ª giornata (26 ottobre 2025): Parma-Como

9ª giornata (29 ottobre 2025): Roma-Parma

10ª giornata (2 novembre 2025): Parma-Bologna

11ª giornata (9 novembre 2025): Parma-Milan

12ª giornata (23 novembre 2025): Hellas Verona-Parma

13ª giornata (30 novembre 2025): Parma-Udinese

14ª giornata (7 dicembre 2025): Pisa-Parma

15ª giornata (14 dicembre 2025): Parma-Lazio

16ª giornata (21 dicembre 2025): Napoli-Parma

17ª giornata (28 dicembre 2025): Parma-Fiorentina

18ª giornata (3 gennaio 2026): Sassuolo-Parma

19ª giornata (6 gennaio 2026): Parma-Inter

20ª giornata (11 gennaio 2026): Lecce-Parma

21ª giornata (18 gennaio 2026): Parma-Genoa

22ª giornata (25 gennaio 2026): Atalanta-Parma

23ª giornata (1 febbraio 2026): Parma-Juventus

24ª giornata (8 febbraio 2026): Bologna-Parma

25ª giornata (15 febbraio 2026): Parma-Hellas Verona

26ª giornata (22 febbraio 2026): Milan-Parma

27ª giornata (1 marzo 2026): Parma-Cagliari

28ª giornata (8 marzo 2026): Fiorentina-Parma

29ª giornata (15 marzo 2026): Torino-Parma

30ª giornata (22 marzo 2026): Parma-Cremonese

31ª giornata (4 aprile 2026): Lazio-Parma

32ª giornata (12 aprile 2026): Parma-Pisa

33ª giornata (19 aprile 2026): Udinese-Parma

34ª giornata (26 aprile 2026): Parma-Napoli

35ª giornata (3 maggio 2026): Inter-Parma

36ª giornata (10 maggio 2026): Parma-Sassuolo

37ª giornata (17 maggio 2026): Como-Parma

38ª giornata (24 maggio 2026): Parma-Roma